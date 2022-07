The White Lotus 2: Le prime immagini della nuova stagione girata in Sicilia

News Serie TV

Un promo di HBO Max svela che nei nuovi episodi, oltre a Jennifer Coolidge, tornerà anche un altro volto familiare.

The White Lotus vola in Sicilia nella seconda stagione e noi non vediamo l'ora di conoscere i nuovi ospiti dell'esclusivo resort che farà da sfondo ai nuovi episodi. Nell'attesa - una data di uscita non è stata ancora fissata da HBO né di conseguenza da Sky e NOW, dove arriverà in Italia - il servizio di video in streaming HBO Max ha mostrato un assaggio di quel che ci aspetta in un promo che presenta le novità in arrivo nei prossimi mesi, compresa la nuova stagione della serie di Mike White: il ritorno dell'iconica Tanya interpretata da Jennifer Coolidge, ma anche di un altro personaggio già visto nella prima stagione. E, per non farci mancare niente, uno sguardo all'italianissima Sabrina Impacciatore che nei nuovi episodi interpreterà la direttrice dell'hotel al centro del racconto (ereditando il ruolo da Murray Bartlett, l'interprete del direttore del White Lotus di Maui, Armond).

The White Lotus 2: La trama e i personaggi

La prima stagione di The White Lotus ha seguito un gruppo di ospiti e i dipendenti di un resort di lusso delle Hawaii, esplorandone i problemi familiari e segreti nell'arco di una settimana. La seconda, intitolata The White Lotus: Sicily, si concentrerà su un diverso gruppo di ospiti e sui dipendenti di un'altra struttura della White Lotus, questa volta in Sicilia. Nel promo - che presenta anche altri importanti titoli disponibili su HBO Max come House of the Dragon e Westworld - si intravedono alcuni dei protagonisti di questa seconda stagione di The White Lotus: oltre a Sabrina Impacciatore che dà il benvenuto agli ospiti, scorgiamo Aubrey Plaza (Parks and Recreation) e Will Sharpe (Giri/Haji) nei panni dei coniugi Harper ed Ethan Spiller, e Theo James (Sanditon) e Meghann Fahy (The Bold Type) in quelli dei coniugi Cameron and Daphne Babcock. Il cast include, inoltre, l'ex star de I Soprano Michael Imperioli che interpreta Dominic Di Grasso, un ospite in vacanza con il figlio appena laureato e con suo padre anziano interpretati rispettivamente da Adam DiMarco (The Order) e F. Murray Abraham (Homeland); Tom Hollander (The Night Manager) che è Quentin, un espatriato inglese in vacanza con i suoi amici e suo nipote; e Haley Lu Richardson che interpreta Portia, una giovane donna in vacanza con il suo capo (secondo indiscrezioni, proprio la Tanya di Coolidge).

Le attrici italiane coinvolte

Non solo Sabrina Impacciatore. Nei nuovi episodi vedremo anche altre due talentuose giovani attrici italiane: Beatrice Grannò e Simona Tabasco, tra i volti del medical drama di successo Doc - Nelle tue mani.

Torna anche Jon Gries

Le prime immagini svelano anche il ritorno di Jon Gries nei panni di Greg, l'uomo che nel finale della prima stagione aveva fatto perdere la testa a Tanya. Ora li vediamo sfrecciare su uno scooter per le strade siciliane, apparentemente felici. "Basandomi sulle scene che ho visto, penso che le persone apprezzeranno molto la seconda stagione, rimarranno impressionate", ha detto Jennifer Coolidge in una recente intervista a TVLine. E noi non aspettiamo altro.