The Walking Dead torna con il suo peggior ascolto di sempre

News Serie TV

Debutto sottotono per la decima stagione dello zombie drama, in Italia in onda su Fox.

Stagione dopo stagione, e siamo arrivati alla decima, la disaffezione del pubblico statunitense nei confronti di The Walking Dead sta diventando sempre più evidente. Domenica scorsa, l'episodio d'apertura del nuovo ciclo ha riunito su AMC solo 4 milioni di spettatori, con un rating nel target demografico 18-49 dell'1.4. Si tratta del peggio risultato mai registrato dallo zombie drama.

Rispetto al debutto dello scorso anno, la platea di The Walking Dead si è ristretta del 34%, e di ben il 42% quella tra i 18-49 anni. Si registra un calo evidente anche nel target demografico più importante per AMC, 25-54, dove il rating è passato dal 2.1 del 2018 all'1.9 di quest'anno, il 35% in meno. La rete fa notare però come il calo di TWD sia in linea con quello di molte altre produzioni - This Is Us (meno 33%), The Good Doctor (meno 29%), Young Sheldon (meno 38%) - in una stagione, la 2019-20, partita effettivamente a rilento, quale effetto della prevalenza sempre maggiore delle piattaforme streaming, probabilmente.

Va anche detto che per The Walking Dead il calo è costante ormai da anni, con la stagione precedente seguita mediatamente da 4,9 milioni di spettatori ogni settimana, con un rating nel target 18-49 fermatosi all'1.8, in calo rispettivamente del 36 e 44 percento. Nel frattempo, il franchise cerca di risollevarsi preparando per il prossimo anno un adattamento cinematografico incentrato sul personaggio di Rick Grimes, un nuovo spin-off sulla prima generazione cresciuta nell’apocalisse e con un gradito ritorno nella serie principale.