The Walking Dead: Il secondo spin-off su Amazon Prime Video nel 2020, ecco il primo trailer

La nuova serie segue la prima generazione cresciuta nell'apocalisse zombie.

Il secondo spin-off di The Walking Dead andrà in onda in Italia su Amazon Prime Video. In occasione del Comic-Con di New York, la lanciata piattaforma streaming ha annunciato di aver acquisito i diritti di trasmissione dell'atteso nuovo zombie drama di AMC per il nostro e diversi altri territori, dove la messa in onda avverrà nella primavera del 2020, in contemporanea con gli Stati Uniti. Convention, quella newyorchese, dove lo spin-off si è anche mostrato al pubblico per la prima volta con un lungo trailer.

Ancora senza titolo, la nuova serie seguirà due giovani ragazze e si concentrerà sulla prima generazione alle prese con il dover crescere nello scenario apocalittico magnificamente ritratto in The Walking Dead (la cui decima stagione debutta in Italia questa sera) e nel primo spin-off Fear the Walking Dead. Alcuni diventeranno eroi, altri i "cattivi", ma alla fine tutti saranno cambiati per sempre. Cresciuti e consolidati nelle loro identità buone o cattive.

"Il pubblico in tutto il mondo ha espresso una grande passione per l'universo di The Walking Dead e siamo molto felici di portare questo nuovo capitolo ai nostri clienti Prime" ha dichiarato Brad Beale di Amazon Prime Video. "Un'entusiasmante storia di sopravvivenza che terrà sulle spine il nostro pubblico, questa nuova serie dal mondo di The Walking Dead sarà una perfetta aggiunta al catalogo di serie disponibili a livello mondiale per i clienti Amazon".