The Umbrella Academy 4, ecco quando esce: Svelata la data d'uscita della stagione finale

Fissato l'appuntamento con la quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy: ecco quando diremo addio ai fratelli Hargreeves.

Il prossimo 8 agosto sarà meglio portare dietro l'ombrello anche se probabilmente ci sarà un sole che spaccherà le pietre. Sarà infatti il giorno in cui su Netflix uscirà la quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, la serie basata sull'acclamato fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá. Lo ha appena annunciato lo stesso servizio di video in streaming con un post sui social dove si vedono anche i nuovissimi character poster.

The Umbrella Academy: Le anticipazioni della stagione finale

Nell'annunciare la quarta stagione - che sarà composta da soli 6 episodi invece dei soliti 10 - lo showrunner della serie Steve Blackman aveva anticipato "una storia incredibile che terrà i fan con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti". E siccome lo sceneggiatore ha sempre detto di avere in mente una serie di quattro stagioni, possiamo aspettarci un finale coi fiocchi che regali una degna conclusione alle storie dei fratelli Hargreeves.

Dove eravamo rimasti?

Presumibilmente la storia ripartirà da dove si era interrotta nel finale della terza stagione. Ricorderete che Sir Reginald aveva tentato di riprogrammare completamente l'universo prima che fosse distrutto, ma il processo era stato interrotto da Allison; così, i restanti fratelli della Umbrella Academy e della Sparrow Academy erano stati trasportati in un nuovo mondo solo parzialmente formato dove non possedevano più i loro poteri ed erano "normali" esseri umani. "Ci saranno ripercussioni della programmazione incompleta dell'universo. Qualcuno mi ha chiesto 'perché Reginald dovrebbe lasciare i suoi figli in una situazione così brutta?'. Forse pensa di lasciarli in una situazione invece buona. Loro si sono lamentati dei loro poteri e di chi sono, e ora lui dice: 'Guarda, sei libero. Non hai più poteri, non c'è niente che ti trattenga. Vivi la tua vita.' Il pubblico potrà decidere se Hargreeves ha fatto una cosa buona o cattiva per loro", aveva dichiarato Steve Blackman a TVLine.

Il cast

Naturalmente nella stagione finale torneranno tutti i protagonisti: Elliot Page (Viktor), Aidan Gallagher (Cinque), Justin H. Min (Ben), David Castañeda (Diego), Tom Hopper (Luther), Robert Sheehan (Klaus), Emmy Raver-Lampman (Allison) e Ritu Arya (Lila). In occasione del gran finale, ci saranno anche numerose guest star. Sappiamo che reciteranno nella quarta stagione di The Umbrella Academy David Cross (Arrested Development) e due attori molto amati, che fanno coppia anche nella vita reale: Megan Mullally e Nick Offerman; pare che questi ultimi interpreteranno Jean e Gene, due coniugi dai modi miti che sono anche professori universitari.