The Studio rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

La comedy di Seth Rogen che prende di mira Hollywood e le dinamiche dell'industria cinematografica fa centro: Apple TV+ ha subito rinnovato The Studio per una seconda stagione.

In un momento di forte instabilità e incertezza per l'industria cinematografica americana (e non solo quella), Holllywood ha bisogno di sdrammatizzare la situazione e riderci su. Ora più che mai. Arriva quindi come una ventata d'aria fresca la notizia del rinnovo di The Studio per una seconda stagione. La comedy di Seth Rogen ed Evan Goldberg che racconta con dissacrante umorismo i meccanismi che governano Hollywood continuerà su Apple TV+.

The Studio 2 ci sarà: L'annuncio di Apple TV+

"Siamo entusiasti di realizzare una seconda stagione di The Studio", hanno dichiarato i creatori e produttori esecutivi Seth Rogen ed Evan Goldberg tramite un comunicato. "Non vediamo l'ora di mettere in pratica l'esperienza vissuta realizzando la prima stagione e di inserirla immediatamente nella seconda, per poi ripetere questo ciclo per altre dieci stagioni. E non vediamo l'ora di lasciare tutti i nostri amici e colleghi del settore con il fiato sospeso, non sapendo quando una delle loro storie personali sarà disponibile in streaming su Apple TV+", hanno aggiunto sarcasticamente.

La trama di The Studio

In The Studio, che ha debuttato lo scorso 26 marzo su Apple TV+, Seth Rogen interpreta Matt Remick, il nuovo direttore dei travagliati Continental Studios. "Mentre il cinema lotta per restare vivo e rilevante, Matt e il suo gruppo di dirigenti, in costante conflitto tra loro, affrontano le proprie insicurezze mentre cercano di gestire artisti narcisisti e dirigenti aziendali avidi, nella continua e sfuggente ricerca di realizzare grandi film", recita la sinossi ufficiale. "Con i loro completi eleganti che nascondono un'ansia perenne, ogni festa, visita sul set, decisione di casting, riunione di marketing o cerimonia di premiazione può trasformarsi in un'occasione di successo sfavillante… o in un disastro capace di mettere fine a una carriera. Per Matt, che vive e respira cinema da sempre, è il lavoro dei suoi sogni, ma potrebbe anche distruggerlo".

Il resto del cast

Oltre a Rogen, il cast include Catherine O'Hara (Schitt's Creek), Kathryn Hahn (Agatha All Along), Ike Barinholtz (The Mindy Project) e Chase Sui Wonders (Città in fiamme). Ma la serie è davvero ricca di guest star: tra queste i registi Ron Howard e Martin Scorsese, Bryan Cranston, Charlize Theron, Zac Efron, Anthony Mackie, Paul Dano, Zoe Kravitz e molti altri.