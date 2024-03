The Studio: Catherine O'Hara, Kathryn Hahn e Bryan Cranston nel cast della serie di Seth Rogen

News Serie TV

La comedy, che ironizzerà sullo spietato mondo di Hollywood, arriverà prossimamente in streaming su Apple TV+.

Apple TV+ sta mettendo insieme un cast stellare per The Studio, nuova comedy scritta e interpretata da Seth Rogen (si tratta del secondo progetto dell'attore per Apple TV+ dopo Platonic). Il servizio di video in streaming ha annunciato che si sono uniti al cast della serie sette nuovi attori, tra i quali spiccano Catherine O'Hara, Kathryn Hahn e Bryan Cranston. I tre reciteranno al fianco di Seth Rogen insieme a Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders, Keyla Monterroso Mejia e Dewayne Perkins.

The Studio: La trama della comedy

Ordinata ufficialmente nel lontano novembre 2022, The Studio è presentata come una comedy che vuole fare ironia sul mondo di Hollywood. Segue infatti uno studio cinematografico hollywoodiano “che cerca di sopravvivere in un mondo in cui è sempre più difficile conciliare arte e affari". Non conosciamo i dettagli dei ruoli affidati agli attori ma sappiamo che Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Chase Sui Wonders ricopriranno ruoli regolari mentre Bryan Cranston, Keyla Monterroso Mejia e Dewayne Perkins interpreteranno personaggi ricorrenti.

Seth Rogen ha creato la serie insieme ad Evan Goldberg (The Boys) e agli showrunner Peter Huyck e Alex Gregory (Veep). I primi due sono anche produttori escutivi con la loro Poilt Grey Pictures e insieme a Lionsgate Television.