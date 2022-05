The Sandman: Nuove sequenze della serie nel trailer della Geeked Week '22

News Serie TV

Dal 6 al 10 giugno, cinque giorni di annunci e celebrazione per i nerd e non abbonati a Netflix.

Un nuovo grande evento Netflix è dietro l'angolo. Il servizio streaming ha annunciato che dal 6 giugno andrà in scena la Geeked Week 2022, cinque giorni di celebrazione e annunci dedicati ai contenuti di fantascienza, fantasy, horror e animati del servizio streaming. Per promuoverla, è stato diffuso un trailer di oltre due minuti che rivela nuovi frammenti dei numerosi titoli in arrivo nelle prossime settimane, incluso l'attesissimo The Sandman, adattamento dell'omonimo fumetto di culto di Neil Gaiman.





The Sandman: Dal fumetto alla Serie TV

Mentre questo ci porta a pensare che a breve ne conosceremo finalmente la data di debutto, e con ogni probabilità potremo vederne il trailer, di The Sandman sappiamo che racconta le storie dei personaggi e dei luoghi sotto l'influenza di Sogno (interpretato da Tom Sturridge), colui che sovrintende il regno che i mortali visitano quando dormono, mentre lo stesso cerca di riparare agli errori cosmici - e umani - compiuti durante la sua vasta esistenza. La serie è descritta come un ricco miscuglio di mito moderno e fantasy dark in cui narrativa contemporanea, drama storico e leggenda si intrecciano senza soluzione di continuità, e coinvolge tra gli altri la Gwendoline Christie de Il Trono di Spade nei panni di Lucifero, uno degli angeli più potenti dell'universo. La clip ci mostra il personaggio per la prima volta in un estratto.

Dal trailer si apprende che alla Geeked Week di quest'anno si parlerà inoltre di Stranger Things (a proposito: quella in sottofondo è la voce di David Harbour!), Manifest, The Umbrella Academy, Sweet Tooth, Locke & Key, Tenebre e ossa, Resident Evil, First Kill, Cyberpunk: Edgerunners e tanti altri.