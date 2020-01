The New Pope: Stasera gli episodi 3 e 4 con la guest Marilyn Manson. Una clip in anteprima

News Serie TV

Appuntamento alle 21:15 su Sky Atlantic e NOW TV con due nuovi episodi della serie di Paolo Sorrentino.

Torna questa sera alle ore 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV con due nuovi episodi la serie evento di Paolo Sorrentino The New Pope. Nelle puntate di stasera vedremo Sir John Brannox (John Malkovich) diventato il nuovo pontefice Giovanni Paolo III, alle prese con i suoi primi impegni da Papa e con un peso sulle spalle: competere con l'ancora popolarissimo Pio XIII interpretato da Jude Law. Interrogato da Sofia Dubois, Sir John Brannox, in procinto di diventare Papa, nel terzo episodio cita Marilyn Manson fra le sue persone famose preferite. Ecco quindi che il cantante "maledetto" appare nei panni di se stesso nel quarto episodio. Di seguito vi proponiamo una clip in anteprima che mostra proprio l'incontro tra Giovanni Paolo III e Marilyn Manson.





Ebbene, nei panni di se stesso Marilyn Manson confonde il nuovo Papa Giovanni Paolo III con il Pio XIII interpretato da Jude Law. “L’uomo nero” del rock americano, meno “maledetto” del solito, addirittura buffo e autoironico, è l’ospite a sorpresa in Vaticano tutto da scoprire. Oltre a Manson, nel quarto episodio assisteremo anche a un inusuale sciopero delle suore del Vaticano, che iniziano a reclamare gli stessi diritti degli uomini. Voiello (Silvio Orlando) verrà riconfermato Segretario di Stato mentre nuove minaccie incombono sulla Chiesa.