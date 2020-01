The New Pope, Sharon Stone scalza dal Papa: Una clip in anteprima

News Serie TV

La serie di Paolo Sorrentino è in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV ogni venerdì alle ore 21:15.

Dopo Marilyn Manson, un altro personaggio pubblico che gode della stima di Giovanni Paolo III, il Nuovo Papa di Paolo Sorrentino, si paleserà nei due episodi di The New Pope in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV questa sera alle ore 21:15. Si tratta dell'attrice nominata all'Oscar Sharon Stone, che con Sua Santità avrà un confronto piuttosto onesto sul delicato tema dei matrimoni omosessuali, come la clip qui di seguito ci mostra in anteprima.





Negli episodi 5 e 6, il colloquio con Sharon Stone dà a Sir John Brannox spunti di riflessione rivoluzionari, che l'aristocratico inglese interpretato da John Malkovich approfondisce con Sofia Dubois. Infatti, mentre Voiello si rifugia negli Appennini con Girolamo, il rapporto tra Sofia e il Papa si fa sempre più profondo, e Giovanni Paolo III discute con lei un modo per sviare l'attenzione dai perenni scandali sessuali che coinvolgono la chiesa.

Nel frattempo, mentre le condizioni di Pio XIII (Jude Law) cambiano inaspettatamente aumentando l'entusiasmo dei fanatici che lo idolatrano, Sofia (Cécile de France) viene sconvolta dalla soffiata di un prete dall'aspetto inquietante che, dopo averla avvicinata, la indirizza verso una misteriosa villa fuori città, dove viene a conoscenza di sconcertanti rivelazioni sul marito, il Cardinale Spalletta e il Ministro dell'Economia. Sofia si confida con Voiello (Silvio Orlando), che a sua volta si appella a Giovanni Paolo III. Brannox, però, sorprende tutti, prendendo un durissimo provvedimento.