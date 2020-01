The New Pope: Da stasera su Sky Atlantic la nuova serie di Paolo Sorrentino. Una clip in anteprima

News Serie TV

Il drama ambientato in Vaticano andrà in onda ogni venerdì su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

È arrivato il momento di dirlo: Habemus Papam! The New Pope, creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, arriva finalmente questa sera alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. La serie è il secondo progetto per la TV ambientato dal regista napoletano in Vaticano, a tre anni da The Young Pope. Nella storia c'è un nuovo Papa, Giovanni Paolo III (John Malkovich), diverso ma che condivide fragilità con il precedente Pio XIII (Jude Law). Ma ci sono anche nuovi temi e inedite ambientazioni. The New Pope è frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto centinaia di persone. Solo qualche numero: 22 settimane di riprese, 4500 costumi, ben 450 papaline e cappelli e più di 500 croci per una serie che ha coinvolto più di 9mila persone tra protagonisti e figurazioni, con attori provenienti da 65 Paesi del mondo.

The New Pope: La trama

La storia riparte dal letto di ospedale dove Pio XIII è in coma. Dopo una parentesi imprevedibile quanto misteriosa, Voiello riesce a far eleggere Papa Sir John Brannox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo Papa sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti. Capisce subito, inoltre, che sarà difficile prendere il posto del suo carismatico e illustre predecessore, mentre Voiello fatica a gestire una Chiesa aggredita dagli scandali. Come al solito, però, in Vaticano niente è come appare. Il bene e il male vanno a braccetto incontro alla storia.

Il cast

Oltre a Jude Law e John Malkovich, nel cast ritroveremo Silvio Orlando (Cardinal Voiello), Javier Cámara (Cardinal Gutierrez), Cécile de France (Sofia), Ludivine Sagnier (Esther) e Maurizio Lombardi (Cardinal Mario Assente), già protagonisti in The Young Pope. Nuovi volti saranno Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini, e due guest star d’eccezione, Sharon Stone e Marilyn Manson.

Dove vedere The New Pope

Oltre che su Sky Atlantic (canale 110 del decoder Sky) la serie sarà disponibile sulla piattaforma di video in streaming NOW TV. I nove episodi della stagione saranno disponibili sia in diretta streaming che on demand. Vision Distribution porterà la serie anche al cinema: a partire da lunedì 13 gennaio e per ogni lunedì successivo alla messa in onda, gli episodi saranno in sala in versione originale sottotitolata. I cinema dove The New Pope sarà programmato sono il Cinema Anteo di Milano, il Quattro Fontane di Roma e il Cinema delle Palme di Napoli.

In attesa dell'appuntamento con i primi due episodi di The New Pope questa sera alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, potete dare uno sguardo a una clip in anteprima dove si vede la scena del primo incontro tra Voiello e Sir John Brannox.