The New Pope: Anticipazioni e clip in anteprima degli episodi 7 e 8

La miniserie di Paolo Sorrentino è in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV ogni venerdì.

Penultimo appuntamento su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV con The New Pope, l'acclamata nuova miniserie di Paolo Sorrentino ambientata oltretevere. Venerdì 31 gennaio andranno in onda alle ore 21:15 gli episodi 7 e 8, nei quali - attenzione alle anticipazioni! - assisteremo finalmente al miracoloso risveglio di Lenny Belardo, il "Papa giovane" interpretato da Jude Law, pronto a tornare in Vaticano e iniziare una rivoluzione. In attesa di scoprire cosa accadrà e come la prenderà il "nuovo Papa" di John Malkovich (non benissimo, evidentemente), qui di seguito possiamo apprezzare in anteprima in una clip un nuovo confronto tra Voiello e l'enigmatico Bauer.





The New Pope: Le anticipazioni degli episodi 7 e 8

Con l'uscita di scena di Voiello (Silvio Orlando), le ambigue politiche del suo successore, il Cardinale Assente, intaccano notevolmente la credibilità della chiesa. Nel frattempo, il Vaticano riesce finalmente a far cessare le trasmissioni del respiro di Pio XIII, sebbene la decisione accenda gli animi dei fanatici che idolatrano Belardo, i quali, dopo l'interruzione, si dividono tra chi prosegue l'infinita veglia e chi ipotizza che la chiesa abbia fatto staccare la spina delle macchine che tengono in vita il giovane Papa. Non possono immaginare la verità: in realtà Pio XIII si è miracolosamente svegliato dal coma, evento straordinario, che neanche la medicina riesce a spiegare. Dopo la prodigiosa ripresa, Lenny si rifugia a casa del medico che lo ha assistito durante il coma. L'uomo vive in un sontuoso palazzo veneziano con la moglie e il figlio gravemente malato. Disperata, la moglie del medico chiede a Pio XIII un miracolo che guarisca il figlio. Nel frattempo, a Roma, il terrorismo attacca il Vaticano nel cuore della cristianità.

Nell'ottavo episodio, Voiello discute con il misterioso faccendiere Bauer (Mark Ivanir) dell'incapacità di Assente come Segretario di Stato, e da lui viene a conoscenza dell'insospettabile segreto di Sir John. Gli attentati terroristici e il risveglio di Lenny spingono Giovanni Paolo III a rifugiarsi sulle Dolomiti, dove Sofia (Cécile de France) lo raggiunge per convincerlo a tornare. Quando il Papa fa il suo ritorno a Roma, dove incontra il fidato Gutierrez nella Basilica di San Pietro, circondati da macerie morali e materiali i due cercano una via d'uscita. È Voiello, ancora una volta, a indicarla. L'ex Segretario di Stato, infatti, ha sancito nel frattempo una inaspettata alleanza con le suore in sciopero: è giunta l'ora che Pio XIII faccia la sua rivoluzione.