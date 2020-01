The New Pope: Anticipazioni e clip in anteprima degli episodi 3 e 4

News Serie TV

Appuntamento su Sky Atlantic e NOW TV venerdì 17 gennaio alle ore 21:15.

Nuovo appuntamento, venerdì 17 gennaio alle ore 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, con la serie evento di Paolo Sorrentino The New Pope. Ad andare in onda saranno gli episodi 3 e 4, coinvolgendo in questa occasione un ospite davvero d'eccezione: l'uomo nero del rock Marilyn Manson. In attesa di un cammeo che si preannuncia spiazzante, attorno al quale vige tuttora l'assoluto riserbo, ecco un po' di anticipazioni sui due nuovi episodi, dei quali siamo in grado di mostrarvi in anteprima anche una clip.





Con Pio XIII (Jude Law) ancora in coma e Francesco II improvvisamente fuori dai giochi, una morte molto sospetta quella del nuovo Papa, nel terzo episodio il pressing di Voiello su Sir John Brannox (John Malkovich), affascinante aristocratico inglese, teorico della "via media", va a segno! Inizialmente diffidente alle lusinghe della delegazione, alla fine Brannox accetta: sarà Papa e il suo nome sarà Giovanni Paolo III. Il suo primo discorso è un successo: umile e ironico, rassicurante e deciso. Alle sue spalle, il Cardinale Spalletta trama per prendere il posto di Voiello e cerca di ingraziarsi il nuovo Papa lasciandogli intendere che conosce un suo segreto.

Manson a parte, nel quarto episodio le suore del Vaticano proclamano un inusuale sciopero, reclamando gli stessi diritti degli uomini. Giovanni Paolo III, in cerca di popolarità, visita Pio XIII a Venezia ma i fedeli devoti a Lenny non gli tributano il bagno di folla sperato, mentre in Vaticano Voiello (Silvio Orlando) viene riconfermato Segretario di Stato, lascando a Spalletta il ruolo di segretario personale del Papa. Sullo sfondo, una crisi politica scatenata dal primo ministro italiano, che vuole abolire l'otto per mille, e strani traffici finanziari imbastiti da Tomas, il marito di Sofia (Cécile de France), che ha preso il controllo delle finanze vaticane. Eventi piccoli se confrontati con quello che sta per accadere a Lourdes: la chiesa è minacciata in uno dei suoi luoghi simbolo ed eventi tragici richiederanno la presenza del nuovo Papa.