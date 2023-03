The Mandalorian svela il passato di Grogu: Ecco chi lo ha salvato dall'Ordine 66

News Serie TV

Il quarto episodio di The Mandalorian 3 ha mostrato un altro tassello del passato di Grogu, svelando chi lo ha messo in salvo dall'Ordine 66.

The Mandalorian svela un altro tassello importante del passato di Grogu, includendo anche un attore noto ai fan di vecchia data di Star Wars. Nel corso del quarto episodio della terza stagione, la Serie TV ha raccontato attraverso un flashback il giorno più cupo di Grogu: la fuga dall’Ordine 66. Nello specifico, ha rivelato chi l’ha aiutato nella fuga.





The Mandalorian 3 racconta la fuga di Grogu dall’Ordine 66: chi l’ha aiutato?

Il quarto episodio della terza stagione di The Mandalorian ha svelato di più del passato di Grogu. Di seguito faremo riferimento alle informazioni riportate nell’episodio in questione, quindi chi vuole evitare spoiler dovrebbe fermarsi qui. Finora il passato di Grogu non è stato approfondito in modo meticoloso, eppure nel quarto episodio gli autori hanno mostrato al pubblico un pezzo fondamentale della sua fuga dall’Ordine 66, svelando chi lo ha salvato. Questo passaggio in realtà si ricollega a quanto mostrato in The Book of Boba Fett: Luke Skywalker (Mark Hamill) ha aiutato Grogu a recuperare la sua memoria. Tuttavia il suo passato è ricco di misteri, ma chi l’ha aiutato a scappare dall’Ordine 66? Diverse le teorie proposte dai fan prima della grande rivelazione, da Mace Windu ad Anakin Skywalker. Grazie al quarto episodio di The Mandalorian 3, abbiamo scoperto finalmente la verità. Intenzionato a seguire la Via di Mand’alor, Grogu è in compagnia dell’Armaiola, impegnata a forgiare per lui un pezzo d’armatura, ed è in quel momento che ricorda la fuga dall’Ordine 66. Supportato da un gruppo di Jedi, Grogu è sfuggito alle grinfie dell’Ordine 66 per merito del Maestro Jedi Kelleran Beq, interpretato da Ahmed Best.

The Mandalorian: Quante stagioni potrebbe durare secondo Jon Favreau Leggi anche

Ma chi è Kelleran Beq? Il suo nome è famigliare agli appassionati di Star Wars: infatti è già apparso in passato in Star Wars: Jedi Temple Challenge, un programma durato due stagioni e trasmesso in onda su YouTube e sul sito web di Star Wars Kids. Ma a destare curiosità è anche l’attore che lo interpreta sul piccolo schermo. Ahmed Best, infatti, aveva prestato la sua voce a Jar Jar Binks, personaggio apparso nella trilogia prequel di Star Wars (a partire dal primo film Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma). Nel quarto episodio di The Mandalorian 3, Kelleran Beq cerca di tenere testa al nemico, salvando Grogu da morte certa ed impugnando ben due spade laser nel combattimento. L’obiettivo è portare il piccolo lontano da Coruscant, mettendolo in salvo. Grazie al flashback di Grogu, scopriamo che Kelleran Beq è riuscito a portare a termine la missione, fuggendo dal pianeta. Questo personaggio figura anche tra i pochi Jedi sopravvissuti. La domanda che tutti si pongono adesso è: rivedremo Kelleran Beq?