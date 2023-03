The Mandalorian e il riscatto di Ahmed Best, ma non come Jar-Jar! [spoiler]

News Serie TV

Ahmed Best, bersaglio di critiche per il suo Jar-Jar Binks nella trilogia prequel, ha postato su Instagram la sua soddisfazione per essere rientrato nel mondo di Star Wars tramite Mandalorian, in un'altra forma.

In questi giorni molti fan di Star Wars parlano del ritorno di Ahmed Best nella saga, in un cammeo nella terza stagione di The Mandalorian, in streaming su Disney+. In realtà la prospettiva potrebbe terrorizzare molti, perché è noto che Best interpretò Jar-Jar Binks nella trilogia prequel di George Lucas, mettendo il povero attore sotto il fuoco dell'hating online ancora prima che il termine venisse coniato e utilizzato. Fortunatamente per lui, Ahmed non è tornato nei panni del gungan, e ha voluto esprimere la sua felicità su Instagram. Leggi anche Star Wars, Jar-Jar Binks è sempre stato un Sith? Un fan lo pensa sul serio!

Ahmed Best, in Mandalorian dopo Jar-Jar Binks: "Gratitudine!"

Già negli anni passati Ahmed Best aveva raccontato quanto gli avessero fatto male le critiche piovute su Jar-Jar Binks, il personaggio che doppiò (e interpretò sul set come riferimento) in Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma (1999), Star Wars Episodio II - L'attacco dei cloni (2002) e Star Wars Episodio 3 - La vendetta dei Sith (2005): l'accoglienza del pubblico al gungan, primo personaggio interamente digitale integrato in riprese dal vero in un blockbuster cinematografico, fu rabbiosa: diede origine a campagne di hating e meme, quando ancora queste forme di protesta erano agli albori. Forse anche per quella ragione Best prese tutto ancora più male, tanto da aver pensato persino per un momento di togliersi la vita, come raccontò! Lucas dal canto suo ridimensionò via via la presenza di Jar-Jar in Episodio II ed Episodio III, e Best è stato già riaccolto in tempi recenti nella famiglia starwarsiana per il gioco Star Wars: Jedi Temple Challenge su Disney+ un paio di anni fa, quindi è bello sapere che Ahmed può tornare sui suoi passi godendosi il pentimento dei fan, portato dal tempo che passa e dalla nostalgia. Su Instagram ha scritto:

Gratitudine! È bello essere tornati, c'è così tanto da dire e condividere. Ci vorranno un paio di giorni. Ma per ora, mi limito a dire grazie a tutti quelli che hanno tenuto duro e mi hanno reso migliore. [...]

Ma in cosa consiste il cammeo di Ahmed Best in Mandalorian? In un flashback nel quarto episodio della terza stagione, pubblicato due giorni fa sulla piattaforma, scopriamo che Grogu, all'indomani dell'Ordine 66, era stato salvato da un cavaliere jedi di nome Kelleran Beq, appunto portato sullo schermo da Ahmed. Non sarà nulla di memorabile, ma ha un significato simbolico per l'attore, ora quarantanovenne, che a Wired nel 2017 raccontò: "La gente veniva da me e mi diceva: hai distrutto la mia infanzia! È dura quando hai 25 anni sentirtelo dire. Piansi molto, soffrii parecchio, affrontai tante belle palate di merda".