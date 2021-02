Star Wars, Jar-Jar Binks è sempre stato un Sith? Un fan lo pensa sul serio!

News Cinema

Un fan di Star Wars particolarmente versato nella grafica ha rivisitato l'odiato Jar-Jar Binks in chiave Sith: il risultato è inquietante. Lo sapevamo che non c'era da fidarsi!

Star Wars è un marchio che stimola entusiasmi, commozione, critiche, passione ma per fortuna anche il senso dell'umorismo: è quello che ha mostrato il fan Kevin Cassidy, che ha deciso con le sue capacità grafiche di assecondare una teoria sull'odiata "stella" di Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma (1999), cioè l'allucinato Jar-Jar Binks. E se Jar-Jar Binks, così invadente e stralunato, fosse malefico non in senso metaforico? E se fosse un Sith? Di certo sappiamo che in origine George Lucas non aveva escluso di dargli un ruolo più negativo, "manipolatorio". Questa fantasia ha preso vita qui in basso, in un Jar-Jar "sithato" decisamente non per famiglie!





Obi-Wan, Jar-Jar Binks apparirà nella serie su Disney+?

Da quando è stata annunciata ufficialmente la serie in streaming per Disney+ dedicata a Obi-Wan Kenobi alias Ewan McGregor, qualcuno ha suggerito la possibilità che Jar-Jar ricompaia. Non sarebbe così incredibile: ci troveremmo nella stessa timeline della trilogia prequel di George Lucas, dopo La minaccia fantasma proseguita con Star Wars Episodio II - L'attacco dei cloni (2002) e conclusasi col bellissimo Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith (2005). Certo, Lucas dopo le critiche aveva rarefatto la presenza di Jar-Jar nei capitoli successivi, fino a farlo praticamente sparire, però si sa che la nostagia col tempo ribalta le opinioni più scontate. D'altronde c'è un'intera generazione di spettatori che non ha il culto della trilogia storica e che ha accolto i prequel in modo molto meno severo. Tutto è quindi possibile, anche se per adesso in via ufficiale l'interprete di Jar-Jar, Ahmed Best, si è prevedibilmente mantenuto sul vago riguardo al ritorno del Gungan. Leggi anche Star Wars, Jar-Jar Binks potrebbe tornare? L'attore che lo interpretò ci dice la sua