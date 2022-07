The Mandalorian, Baby Yoda è copiato dal Gizmo dei Gremlins? Joe Dante ne è convinto

News Serie TV

Secondo Joe Dante, regista di Gremlins, Grogu alias Baby Yoda in The Mandalorian è copiato quasi di sana pianta dal Gizmo del suo film, cioè il Gremlin prima della trasformazione.

Joe Dante, storico regista di Gremlins ed Explorers, ha concesso un'intervista a Datebook, dove ha discusso del mitico Gizmo, al quale come ricorderete non bisogna dare da mangiare dopo la mezzanotte. Il discorso è poi caduto su Grogu, alias Baby Yoda, star indiscussa della serie The Mandalorian, ambientata nell'universo di Star Wars. Dante trova le somiglianze spudorate... Leggi anche The Mandalorian 3 a febbraio 2023 su Disney+: Torna Katee Sackhoff nel ruolo di Bo-Katan

Gizmo di Gremlins è all'origine del Grogu di The Mandalorian? Joe Dante ne è convinto

Secondo Joe Dante, Gizmo di Gremlins è stato molto più che un'ispirazione per la Lucasfilm e il team di The Mandalorian, quando si è trattato di creare Grogu, più noto come Baby Yoda. Dante ultimamente ha fatto da consulente per l'imminente serie Gremlins: Secrets of the Mogwai per HBO Max, dove seguiremo il nascere dell'amicizia tra Sam Wing (all'età di dieci anni!) proprio con Gizmo, prima di cederlo alla famiglia Peltzer nella storia del film culto. Insomma, Joe si è rituffato nell'universo gremlinsiano e sente di poter dire:

Credo che la longevità di Gremlins sia proprio in quest'unico personaggio, Gizmo, che in pratica è come un bambino. Il che naturalmente mi porta all'argomento Baby Yoda, che è completamente rubato e copiato pari-pari. Senza vergogna, direi.