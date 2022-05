The Mandalorian 3 a febbraio 2023 su Disney+: Torna Katee Sackhoff nel ruolo di Bo-Katan

News Serie TV

Annunciata l'uscita della terza stagione della serie di successo ambientata nell'universo di Star Wars: ecco le prime anticipazioni.

Finalmente abbiamo notizie sulla terza stagione di The Mandalorian, la serie di Star Wars con Pedro Pascal nei panni del pistolero solitario mandaloriano Din Djarin. In occasione dell'evento Star Wars Celebration 2022 di Anaheim, i co-creatori della serie Jon Favreau e Dave Filoni hanno svelato quando uscirà: non c'è ancora una data di uscita precisa, ma sappiamo che arriverà su Disney+ a febbraio 2023. Ma non è tutto: i produttori esecutivi hanno fatto sapere che nei nuovi episodi tornerà anche l'attrice Katee Sackhoff che ha interpretato la mandaloriana Bo-Katan Kryze, lo stesso personaggio che aveva già doppiato nella serie animata Star Wars: The Clone Wars.

The Mandalorian 3: Le nuove anticipazioni

La storia di The Mandalorian 3 ripartirà molto probabilmente dagli eventi che abbiamo visto nello spin-off The Book of Boba Fett, con Mando e il Bambino Grogu riunitisi dopo il breve periodo di addestramento Jedi che quest'ultimo aveva fatto insieme a Luke Skywalker. Il Mandaloriano dovrà mantenere la promessa che aveva fatto a Bo-Katan e quindi aiutare lei e i suoi Nite Owls a riprendersi a loro patria.

Maggiori dettagli sul ruolo che svolgerà Bo-Katan nella terza tagione emergeranno probabilmente domani, visto che è in programma un panel intitolato Mando+: A Conversation with Jon Favreau & Dave Filoni in cui i creatori discuteranno della serie e con "uno sguardo al passato e uno al futuro", secondo la descrizione ufficiale dell'incontro. Per ora i due si sono limitati a far sapere che hanno lavorato alla terza stagione durante la pandemia, mentre LucasFilm delineava anche le altre serie ambientate nell'universo di Star Wars: The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi naturalmente, ma anche le nuovissime Andor (di cui è stata annunciata la data di uscita su Disney+), The Acolyte e la recentemente annunciata Skeleton Crew con Jude Law.