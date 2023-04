The Mandalorian 3: La spiegazione del finale e gli spunti per la prossima stagione (SPOILER)

News Serie TV

Con l'ottavo episodio, si è conclusa la terza stagione di The Mandalorian. Ecco la spiegazione del finale e come questo lancia spunti per la prossima stagione. Attenzione agli inevitabili Spoiler.

La terza stagione di The Mandalorian ha concluso il suo corso con l'ottavo episodio, che corrisponde al Capitolo 24, intitolato Il ritorno. Din Djarin (Pedro Pascal) è prigioniero di Moff Gideon (Giancarlo Esposito): chi lo aiuterà a scappare? L'ultimo finale di stagione della Serie TV non solo cerca di tracciare una linea, ma incoraggia anche i telespettatori a sperare in una quarta stagione, lanciando uno spunto finale.

The Mandalorian: la spiegazione del finale della stagione 3

Chiaramente, avvisiamo che quanto segue contiene anticipazioni per chi non ha visto ancora il finale della terza stagione di The Mandalorian. Dopo una lunga attesa, i mandaloriani hanno finalmente fatto ritorno su Mandalore per riaccendere la Grande Forgia e riportare il pianeta natale al suo antico splendore. Peccato che Moff Gideon non veda di buon occhio la rimpatriata dei mandaloriani, considerando che ha usato il loro pianeta come base imperiale segreta per chissà quanto tempo. Nel corso dell'ultimo episodio, infatti, Moff Gideon mostra il suo esercito in lavorazione composto da suoi cloni, tuttavia distrutti tempestivamente da Din Djarin e Grogu. Ma facciamo un passo indietro. La terza stagione ha seguito Din Djarin e Grogu impegnati in svariate missioni pericolose, passando da uno scontro armato contro i pirati fino a robot imperiali impazziti. Ma la minaccia più grande è sempre nascosta nell'ombra. Moff Gideon è fuggito dalla sua prigionia ed è intenzionato a distruggere i Mandaloriani, ritenuti un pericoloso intralcio per la sua imminente ascesa al potere. L'ultima puntata presenta la resa dei conti. Dopo il sacrificio di Paz Vizsla, Bo-Katan e il resto dei mandaloriani affrontano Moff Gideon e il suo esercito potenziato.

Nel frattempo, Din Djarin cerca di salvarsi da solo, ma senza l'aiuto di Grogu probabilmente avrebbe avuto maggiore difficoltà. Padre e figlio (perché è ciò che diventeranno ufficialmente alla fine dell'episodio) riescono a sconfiggere anche le temute guardie pretoriane e raggiungono Bo-Katan in un momento cruciale della battaglia. "I mandaloriani sono più forti insieme", decreta Bo-Katan prima dello scontro finale con Moff Gideon, che ha distrutto la Darksaber schiacciandola in un pugno. Il faccia a faccia con Moff Gideon termina con lo schianto della navicella guidata da Axe sulla base imperiale. Bo-Katan e Din Djarin sarebbero morti, se non fosse stato per Grogu, che usa la Forza creando uno scudo per proteggersi dalle fiamme. Una volta sconfitto il nemico, i mandaloriani riprendono ufficialmente possesso del loro pianeta riaccendendo la Grande Forgia sotto la guida di Bo-Katan (che appare in tutto e per tutto il nuovo leader). Poco dopo, Din Djarin chiede all'Armaiola di iniziare Grogu al Credo. Purtroppo è troppo piccolo persino per parlare, e quindi per il Credo mandaloriano. Soltanto l'approvazione di un genitore potrebbe velocizzare il processo, così Din adotta Grogu come suo figlio, che di conseguenza diventa il suo apprendista Din Grogu.

Come il finale fornisce spunti per la prossima stagione

Il finale della terza stagione di The Mandalorian fornisce alcuni spunti interessanti per un prossimo capitolo ambientato nell'universo di Star Wars. Prima di tutto non è detto che Moff Gideon sia realmente morto tra le fiamme. Un vero cattivo del suo calibro potrebbe avere diverse vite a disposizione, per cui non dovremmo stupirci qualora rispuntasse in futuro. Un altro dettaglio importante è la richiesta di Din Djarin, che vuole lavorare come collaboratore indipendente per la Nuova Repubblica. Insieme a suo figlio, cercherà di proteggere l'Orlo Estremo. E, tra un viaggio e l'altro, potranno persino tornare a casa, offerta gentilmente su Nevarro.

A differenza delle precedenti stagioni, la terza di The Mandalorian non contiene titoli di coda né rivela anticipazioni dirette per il suo futuro. Jon Favreau, del resto, non ha ancora annunciato ufficialmente il ritorno di Din e Grogu per una nuova avventura ma, considerando il successo in casa Star Wars e le precedenti dichiarazioni, il creatore dello show non rinuncerà tanto presto a The Mandalorian. Pur non presentando scene post-credit, Din e Grogu hanno offerto al pubblico possibilità infinite per la prossima stagione, senza collegarsi troppo a una trama già definita e proponendo nuove avventure spaziali.