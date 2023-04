The Last of Us: La classifica degli episodi della prima stagione secondo IMDb

News Serie TV

Dal peggiore al migliore, la classifica basata sui dati di IMDb svela quali sono gli episodi migliori e peggiori della prima stagione di The Last of Us.

The Last of Us tornerà con una seconda stagione ma, nell'attesa, possiamo ripercorrere i nove episodi che hanno introdotto una storia di successo già formato videogioco. Adattata per il piccolo schermo, la Serie TV ha seguito l'avventura di Joe (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), impegnati in una missione top secret dalla quale potrebbe dipendere il destino dell'umanità. Per combattere l'attesa, possiamo ripercorrere le tappe salienti della prima stagione in base alla classifica degli episodi peggiori e migliori secondo le votazioni su IMDb. Curiosi di scoprire quale occupa il primo posto?

The Last of Us: Gli episodi della prima stagione classificati dal peggiore al migliore

Al nono posto, gli utenti di IMDb hanno manifestato di avere apprezzato di meno l'episodio Abbandonata, il settimo, che racconta il passato di Ellie e nello specifico il suo legame con Riley (Storm Reid). Le ragazze trascorrono la loro ultima notte insieme in un vecchio centro commerciale abbandonato e finiscono con l'essere entrambe morse da un infetto. L'episodio in questione ha ottenuto 7.4 su 10 come punteggio, forse perché il destino di Joel è rimasto in sospeso per troppo tempo. Tuttavia attraverso questo lungo flashback abbiamo scoperto cos'è successo a Ellie e com'è stata morsa la prima volta. All'ottavo posto degli episodi meno votati spunta il terzo, intitolato Molto, molto tempo con protagonisti Bill e Frank (Nick Offerman e Murray Bartlett). In un mondo post-apocalittico, i due si trovano e cercano di vivere la vita giorno dopo giorno, sciagura dopo sciagura, costruendo il loro piccolo angolo di mondo. Pur avendo ridotto azione e infetti, la puntata ha ottenuto 8/decimi su IMDb. A poca distanza nella classifica, con 8.4/decimi, c'è il quarto episodio. In Per favore, stringimi la mano Ellie è costretta a uccidere per salvare la vita a Joel e questo trauma aggiunge un nuovo mattone al muro della loro relazione.

Al sesto posto della classifica si colloca il sesto episodio, Famiglia, con un punteggio di 8.9/decimi. Joel ritrova finalmente suo fratello Tommy e scopre che sta per diventare padre. Dal suo canto, invece, Joel non può perdere anche Ellie, che considera la sua seconda figlia, e per questo motivo soffre di attacchi di panico. Al quinto posto troviamo Gli infetti, il secondo episodio di The Last of Us, con un punteggio di 9.1/decimi, in cui Tess (Anna Torv) si sacrifica dopo essere stata morsa da un infetto. Grazie al suo sacrificio, la donna convince Joel che portare Ellie a destinazione è la cosa giusta da fare per l'umanità. Quando sei perso nell'oscurità guadagna invece il quarto posto con 9.2/decimi. Il primo episodio ha introdotto la storia di Joel, la perdita di sua figlia e l'arrivo di un'invasione zombie. Cerca la luce, ultimo episodio della prima stagione, ottiene il terzo posto in classifica, sebbene si tratti di un ex aequo con 9.2/decimi. L'episodio spiega finalmente perché Ellie è immune e cosa dovrebbe fare per la scienza. Ma Joel si rifiuta categoricamente di sacrificarla per un bene superiore e così, prima della fuga, uccide tutte le Luci.

Il secondo posto va all'ottavo episodio, Quando sei in difficoltà, con un punteggio IMDb di 9.4/decimi. Joel è sul letto di morte ed Ellie cerca di tenere in vita entrambi per poi finire nelle mani di una setta cannibale. In questo caso la vera minaccia torna a essere l'uomo e non gli infetti. Al primo posto, con un voto quasi pieno, 9.5/decimi, troviamo il quinto episodio, Resistere e sopravvivere, con protagonisti i due fratelli Sam e Henry. Dopo essere sopravvissuti alla furia di Kathleen, il gruppo sembra quasi credere in un futuro migliore. Invece il bambino è stato morso e va incontro ad una fine a dir poco tragica.