The Last of Us, il finale di stagione spiega l'origine dell'immunità di Ellie

News Serie TV

Perché Ellie è immune all'infezione da Cordyceps? Da cosa deriva? Una prima spiegazione è arrivata durante il finale della prima stagione di The Last of Us. Ovviamente, attenzione agli spoiler!

Perché Ellie è immune all'infezione da Cordyceps? È questa una delle domande che più tormenta i telespettatori di The Last of Us, adattamento del celebre videogame di Naughty Dog. La prima stagione si concentra sul primo capitolo del videogioco uscito nel 2013 e racconta quanto accade a Ellie (Bella Ramsey) e Joel (Pedro Pascal). Entrambi hanno una missione da portare a termine: sfruttare l'immunità di Ellie per creare un potenziale vaccino e archiviare una volta per tutte la pandemia causata dal Cordyceps. Ma perché Ellie è immune? Una risposta, seppur parziale, arriva dal finale della prima stagione.

The Last of Us, perché Ellie è immune: l'origine spiegata nel finale di stagione

Per ottenere una risposta completa bisognerà attendere probabilmente la seconda stagione (se non oltre) di The Last of Us, ma possiamo partire con l'esaminare quanto mostrato nella nona puntata della serie tv. La prima scena che apre il finale di stagione introduce la madre di Ellie, Anna, interpretata da Ashley Johnson. Si tratta di un cameo ben gradito dai fan del videogame, poiché è la stessa attrice che ha prestato la voce al personaggio in quell'opera. In questo caso, invece, è stata scelta per il ruolo della mamma di Ellie. Avvisandovi di fare attenzione alle anticipazioni se non avete ancora visto il finale, la sequenza d'apertura non solo introduce sua madre, ma mostra anche in quali circostanze Ellie è venuta al mondo. Sua madre è in fuga da un infetto, trova riparo ma viene aggredita mentre partorisce la bambina. Riesce a uccidere la creatura mostruosa, ma il sollievo non arriva perché si rende conto di essere stata morsa. Poco dopo, recide il cordone ombelicale. Quando arriva Marlene, però, mente. Dichiara di aver tagliato il cordone prima di essere stata morsa e che la bambina non è infetta. Eppure è stato proprio questo passaggio, forse, a rendere immune Ellie. Si presume, infatti, che la bambina abbia contratto l'infezione da Cordyceps trasferitale dalla madre.

L'immunità di Ellie spiegata nel finale di stagione di The Last of Us

In una delle ultime scene catartiche del finale di stagione di The Last of Us, Marlene spiega a Joel perché Ellie è immune. Secondo il medico delle Luci, il Cordyceps è cresciuto con Ellie negli anni, per cui è sempre stato dentro di lei e ha creato una sorta di "trasmettitore chimico" che ha tratto in inganno il Cordyceps. Questo trasmettitore chimico "fa pensare al Cordyceps che anche Ellie lo sia, per questo è immune", spiega Marlene. Ed è per questo motivo che Ellie risulta così preziosa agli occhi degli scienziati. Come spiega Marlene, l'operazione prevede l'esportazione, così da poter moltiplicare le cellule nei laboratori e ricreare quei trasmettitori chimici che la rendono immune. Di conseguenza potrebbe diventare una cura per tutti. Ciò significa, però, che Ellie ha grosse probabilità di morire durante l'intervento, poiché il Cordyceps si instaura nel cervello.

La storia della nascita di Ellie risale a un'idea che l'autore del videogame Neil Druckmann aveva archiviato tempo addietro. Avrebbe voluto realizzare un cortometraggio animato su Anna e sulla nascita di Ellie, ma il progetto non ha mai visto la luce. Quando poi è arrivata la possibilità della serie tv, Druckmann ha ripescato quel materiale spiegando però che si rendeva necessario per spiegare soprattutto il legame tra Marlene e Anna. Come riporta Entertainment Weekly, l'autore ha svelato il peso di quella scena iniziale tra le due donne durante il confronto finale con Joel. "Quando arrivi alla fine e vedi Marlene contro Joel, entrambi impegnati a ragionare se il fine giustifica i mezzi, sapendo quanto era vicina ad Anna e qual era il suo desiderio in punto di morte, di prendersi cura di sua figlia, tutto questo ha molto più peso e rende ancor più tragico il sacrificio che Marlene sta cercando di fare per salvare l'umanità". A detta di Neil Druckmann, la scena del parto può suggerire alcune teorie sul perché Ellie sia immune, ma non risponde definitivamente alla domanda. Dovremo quindi aspettarci un ulteriore approfondimento in futuro.