The Last of Us, com’è stato realizzato il centro commerciale: Gli easter egg del settimo episodio

News Serie TV

Com'è stato realizzato il centro commerciale nel settimo episodio di The Last of Us? E come si ricollega all'omonimo videogioco da cui è tratta la Serie TV? Ecco gli easter egg più curiosi.

Il settimo episodio di The Last of Us ha introdotto un altro personaggio fondamentale per Ellie. Riley, interpretata da Storm Reid, è stata la sua migliore amica e anche la sua prima cotta adolescenziale. Hanno trascorso un'ultima notte insieme come due normali ragazzine appassionate di videogiochi e desiderose di diventare qualcuno in futuro. Ma, a causa di uno spiacevole ed inaspettato imprevisto, la loro vita è cambiata in un istante. La Serie TV tratta dall'omonimo videogame continua a generare curiosità e conversazioni sul web. Curiosi di scoprire gli easter egg del settimo episodio?

The Last of Us: Com'è stato realizzato il centro commerciale del settimo episodio

Manca sempre meno al finale della prima stagione di The Last of Us, eppure ogni singolo episodio diventa una miniera se si è a caccia di gemme. Tanti sono gli easter egg disseminati nel corso del settimo episodio. Ad esempio: com'è stato realizzato il centro commerciale abbandonato dove Ellie (Bella Ramsey) e Riley trascorrono la loro ultima notte insieme? A raccontare di più è stato lo scenografo della serie tv John Paino a Variety. Dopo settimane d'assenza, Riley si ripresenta nel cuore della notte nella camera di Ellie e le propone una notte indimenticabile. Le mostra, infatti, un centro commerciale disabitato. Una volta accese le luci, Ellie per la prima volta osserva il mondo prima dell'apocalisse, come se il tempo si fosse fermato, tra sale giochi ancora funzionanti, cabine fotografiche che oggi definiremmo vintage e una giostra di cavalli vagamente romantica e infantile al tempo stesso. Una finestra che affaccia su un mondo che non c'è più, ma che potrebbe tornare se le nuove generazioni trovassero un modo. In merito al tipico centro commerciale americano realizzato per l'occasione, Paino ha raccontato che la struttura è reale ed è in Canada:

Sono cresciuto negli anni '70: il centro commerciale era come un tempio. Grande quanto dieci campi da calcio. Passavo molto tempo lì e soprattutto nella sala giochi. Quindi speravamo di trovare qualcosa del genere. Abbiamo trovato un centro commerciale abbandonato che è stato completamente svuotato e non aveva un secondo piano. Così abbiamo costruito i tetti e i negozi, ma quello che appare dalla balconata in realtà è tutto frutto della CGI proprio perché non aveva un secondo piano.

Da Mortal Kombat alla musica: Gli easter egg più curiosi

A detta dello scenografo, il settimo episodio di The Last of Us è ricco di easter egg, in particolare nel centro commerciale. Un riferimento al videogame è la Raja's Arcade ricreata traendo spunto dal DLC di Left Behind. "Abbiamo copiato il nome che è nel gioco e anche la parte anteriore dell'arcade. Abbiamo aggiunto un tocco retrò attraverso giochi come Frogger, Tetris e Mortal Kombat", ha raccontato.

Un altro piccolo easter egg riguarda la maglia indossata da Ellie, finora avvistata sempre con indosso felpe o maglie a maniche lunghe. Il motivo, lo sappiamo, si ricollega al morso sul braccio. Ma durante il flashback Ellie indossa una maglia con maniche arricciate perché non è stata ancora attaccata da un infetto e non porta con sé ogni giorno quel marchio sulla pelle. Un'altra curiosità invece si riallaccia alla musica. Sin dal primo episodio, Ellie decifra il codice radio tramite cui Joel comunica con l'esterno della QZ e capisce che musica anni '80 vuol dire guai. Non a caso, il settimo episodio è accompagnato spesso da canzoni anni '80, come Take On Me o ancora Just Like Heaven dei The Cure . Anche se la più simbolica è I Got You Babe di Etta James e risale agli anni '60. La colonna sonora diventa parte integrante della storia e racconta di come la giornata più bella della vita di Ellie si trasformi anche nella più brutta e terrificante: crede di avere un futuro promettente davanti a sé e invece un infetto le porterà via tutto.