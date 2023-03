The Last of Us 2 anticipazioni: 5 cose che già sappiamo sulla seconda stagione

News Serie TV

Craig Mazin e Neil Druckmann, i creatori della serie basata sul celebre videogioco, hanno già svelato qualcosa su ciò che possiamo aspettarci in futuro: ecco 5 interessanti anticipazioni su The Last of Us 2.

La prima stagione di The Last of Us si è appena conclusa su HBO - e, in Italia, su Sky e in streaming su NOW - ma già si pensa alla seconda stagione, se non addirittura alla terza. Il grande successo della serie basata sul famoso videogame di Naughty Dog per PlayStation ha fatto sì che HBO confermasse una seconda stagione già poco dopo il debutto della prima. Motivo per cui i co-creatori della serie Craig Mazin e Neil Druckmann si stanno già organizzando per pianificare la storia e decidere quali eventi includere nei prossimi episodi. I due autori hanno rilasciato diverse interviste lasciandosi sfuggire alcune anticipazioni che abbiamo cercato di mettere in ordine. Ecco cinque cose, senza spoiler, che già sappiamo sulla seconda stagione di The Last of Us.

The Last of Us: 5 importanti anticipazioni sulla stagione 2

La seconda stagione non includerà tutti gli eventi del secondo volume del videogioco

Rilasciato per PlayStation 4 nel 2020, sette anni dopo il debutto del gioco originale, il videogioco sequel The Last of Us: Part II amplia la storia di Joel ed Ellie. Ci sono molti più personaggi, flashback e scene d'azione, motivo per cui Craig Mazin e Neil Druckmann hanno confermato a GQ UK che la seconda stagione non riuscirà a includere tutte le storie del secondo volume del videogioco. Gli autori non hanno specificato esattamente in quante stagioni pensano di spalmarle ma, hanno detto, "sicuramente in più di una stagione".

Più infetti e azione in arrivo

Alcuni fedeli fan del videogioco si sono lamentati del fatto che, soprattutto negli ultimi episodi di questa prima stagione di The Last of Us, non ci fossero molte sequenze d'azione e ci fossero pochi infetti, i "nemici" che hanno contratto l'infezione da Cordyceps e che nel gioco sono da eliminare o evitare. I co-creatori, pur facendo notare come una serie sia essenzialmente molto diversa da un videgame ("La serie la devi guardare, non la devi giocare", ha detto Mazin), hanno assicurato che dalla prossima stagione ci saranno "molti più infetti e forse di tipi diversi". Oltre ai cosiddetti clicker e ai bloater già visti in questi primi episodi, troveremo delle creature che i giocatori conoscono molto bene come gli shambler, mostri ricoperti di spore piene di pus.

Un salto in avanti ma nessun recasting per Ellie

La parte 2 del videogame di The Last of Us fa un salto temporale di 5 anni in avanti e così farà anche la seconda stagione della serie. Alcuni fan, perciò, si sono chiesti in che modo la serie "invecchierà" il personaggio di Ellie (Bella Ramsey). I co-ideatori hanno subito messo in chiaro le cose: non ci sarà nessun recasting e Ramsey tornerà nei panni di Ellie anche nella seconda stagione. Come ha sottolineato Mazin, l'attrice aveva 17 anni quando ha girato la prima stagione e ora ne ha 19, esattamente l'età di Ellie nel sequel del videogame.

Il cast: vecchi e nuovi personaggi

Oltre a Pedro Pascal e a Bella Ramsey, nella prossima stagione torneranno quasi sicuramente anche Gabriel Luna e Rutina Wesley, gli interpreti di Tommy e Maria. Come già accaduto nella prima stagione, alcuni attori che hanno prestato le loro voci e i loro volti per il videogioco potrebbero essere coinvolti anche nella serie. È il caso di Laura Bailey (che nel videogioco interpreta Abby) e che, dopo aver ricoperto una piccola parte nel finale di stagione, potrebbe tornare nei panni di un altro personaggio. Proprio Abby, come sanno i fan del videogame, è un personaggio molto importante in The Last of Us: Part II quindi sicuramente la vedremo nei nuovi episodi. Allo stesso modo, conosceremo Dina, un personaggio che instaurerà un legame particolare con Ellie.

L'inizio delle riprese e quando esce

Non sappiamo ancora quando HBO prevede di rilasciare la seconda stagione di The Last of Us. Alla fine di febbraio, tuttavia, Pedro Pascal ha detto a Collider che c'è "una possibilità" che le riprese di nuovi episodi inizino già entro la fine dell'anno. Se così fosse, The Last of Us potrebbe tornare con la stagione 2 già nel 2024.