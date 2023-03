The Last of Us è un trionfo: Gli ascolti superano House of the Dragon

News Serie TV

Con 8,2 milioni di spettatori, il finale della prima stagione è stato l'episodio più visto della serie.

È un bilancio positivissimo, forse persino superiore alle aspettative, quello che la rete americana HBO porta a casa con la prima stagione di The Last of Us, conclusasi domenica scorsa. Nonostante sfidasse un evento molto atteso e seguito negli Stati Uniti, la cerimonia di premiazione degli Oscar, il finale è stato visto attraverso tutte le piattaforme di HBO da una media di 8,2 milioni di spettatori. Si tratta del miglior risultato di sempre per la serie tratta dall'omonimo videogame di Naughty Dog per le console PlayStation, di poco superiore al record stagione (8,1 milioni) fissato solo la settimana prima dal penultimo episodio.

The Last of Us supera House of the Dragon negli ascolti

Una misura del successo di pubblico di The Last of Us ci viene data anche dal numero di persone che hanno visto i primi sei episodi da quando la serie ha esordito il 15 gennaio. Secondo HBO, si tratta di una media di 30,4 milioni di spettatori, con la premiere che si avvicina a 40 milioni. Benché il calcolo non tenga conto ancora degli ultimi tre episodi della prima stagione, sulla base dei migliori andamenti delle ultime settimane destinati ad aumentare la media, la serie ha già superato il recente fenomeno della rete House of the Dragon, la cui prima stagione è stata vista da una media di 29 milioni di spettatori.

Per una serie di HBO, si tratta del miglior risultato dalla stagione finale de Il Trono di Spade nel 2019, vista da una media di oltre 44 milioni di spettatori (la settima e penultima stagione ne aveva attirati 32,5 milioni). Il gruppo fa notare inoltre come tra il primo e l'ultimo episodio, gli ascolti di The Last of Us siano cresciuti di oltre il 74%, e come lo streaming, in questo caso HBO Max, rappresenti ormai la destinazione principale del pubblico. Infatti, solo il 12% del totale degli spettatori della prima trasmissione ha guardato gli episodi su HBO.

Ricordiamo che The Last of Us è stata già rinnovata per una seconda stagione e che in Italia tutti gli episodi sono disponibili su Sky e in streaming su NOW (gli ultimi tre per ora solo nella versione originale sottotitolata, a causa dello sciopero dei lavoratori del settore del doppiaggio).