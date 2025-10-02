TGCom24
News Serie TV

The Iris Affair: Il trailer ufficiale italiano e la data della serie thriller in arrivo su Sky e NOW

Carolina Mautone
6

Creata dall'ideatore di Luther, The Iris Affair - Missione ad alto rischio è un viaggio tra mistero e tensione con Niamh Algar e Tom Hollander nel cast: ecco il trailer ufficiale italiano.

The Iris Affair: Il trailer ufficiale italiano e la data della serie thriller in arrivo su Sky e NOW

Cosa succede quando un enigma digitale conduce a una cospirazione internazionale, e una donna geniale si ritrova inseguita attraverso l'Italia? Parte così The Iris Affair – Missione ad alto rischio, la nuova serie Sky Original firmata da Neil Cross, creatore dell'apprezzata Luther, che torna con un thriller tecnologico e internazionale in arrivo dal 17 ottobre su Sky e in streaming su NOW. Guardate qui sotto il trailer ufficiale italiano che anticipa già cosa dobbiamo aspettarci: alta tensione, location italiane mozzafiato e un duello mentale tra i due protagonisti, interpretati da Niamh Algar (Mary & George) e Tom Hollander (The White Lotus), che si sfidano in un gioco dove ogni mossa può cambiare il destino del mondo intero.

La trama di The Iris Affair

Girata quasi interamente nel nostro Paese, la serie mescola il fascino british della produzione con un'ambientazione profondamente italiana. Il viaggio parte da Firenze, dove la protagonista Iris Nixon (Niamh Algar) viene attirata da un misterioso rompicapo digitale che la conduce all'incontro con Cameron Beck, un imprenditore tanto carismatico quanto enigmatico (Tom Hollander). Beck propone a Iris di collaborare per decifrare una tecnologia top-secret dal potenziale immenso. Ma quando la ragazza ne intuisce le conseguenze catastrofiche, fugge con il diario contenente la sequenza di attivazione del dispositivo. Da quel momento ha inizio un inseguimento serrato attraverso l’Italia: dalle montagne della Sardegna alle affollate strade di Roma, mentre Cameron corre alla ricerca di Iris in un gioco ad alta posta in cui fidarsi è pericoloso, e fallire potrebbe portare a conseguenze catastrofiche.

Il cast e il team di produzione

Oltre ad Algar e Hollander, il cast è ricco di volti noti e apprezzati: Maya Sansa (Buongiorno, notte), Kristofer Hivju (Il Trono di Spade), Harry Lloyd (Arcane), Meréana Tomlinson (The Trials), Sacha Dhawan (The Great), Peter Sullivan (Poldark), Debi Mazar (Younger), Marco Leonardi (Anime Nere), Angela Bruce (Silver Haze) e Lorenzo De Moor (Un altro piccolo favore).

The iris Affair

The Iris Affair – Missione ad alto rischio è una coproduzione tra Sky Studios e Fremantle, con il supporto produttivo in Italia di Wildside. Alla sceneggiatura degli 8 episodi hanno lavorato Susan E. Connolly e Ian Scott McCullough, mentre Tim Bricknell (Taboo) è il produttore esecutivo della serie, affiancato da Neil Cross, Terry McDonough, Adrian Sturges per Sky Studios, e da Jenni Sherwood e Dante Di Loreto per Fremantle. Dietro la macchina da presa si sono alternati due registi di grande esperienza televisiva: Terry McDonough (Breaking Bad, Better Call Saul) e Sarah O'Gorman (The Witcher, Un gentiluomo a Mosca).

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
