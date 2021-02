The Flash: Il trailer ufficiale della stagione 7

News Serie TV

I nuovi episodi andranno in onda in Italia su Premium Action dal 26 aprile.

Dopo Batwoman e Black Lightning, continuiamo il tour di un Arrowverse alla vigilia di un nuovo ciclo di storie con il trailer ufficiale della settima stagione di The Flash, attesa su The CW per il 7 marzo (in ritardo di cinque mesi a causa della pandemia di Covid-19) e in Italia il mese successivo su Premium Action.

The Flash 7: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

L'ultima volta che siamo stati in compagnia del Team Flash, Eva McCulloch/Mirror Mistress (interpretata da Efrat Dor) era sfuggita al Mirrorverse, lasciandovi intrappolata Iris (Candice Patton) e incastrando Sue Dearbon (Natalie Dreyfuss) per l'omicidio di suo marito. Nel frattempo, il Team Flash stava cercando di costruire una nuova Forza della Velocità artificiale perché quella di Barry (Grant Gustin) stava scomparendo. La settima stagione riprenderà il filo del racconto da qui, ovvero dal punto in cui si era interrotto a causa della pandemia.

Nella clip, un Barry depotenziato fatica a ritrovare la fede mentre si prepara ad affrontare Mirror Mistress. Le cose sembrano cominciare ad andare nel verso giusto quando riesce finalmente ad aprire un portale per il Mirrorverse. E mentre il ricongiungimento con una Iris traumatizzata si fa più vicino, vediamo Danielle Panabaker riprendere i panni di Caitlin/Killer Frost dopo la maternità che l'aveva allontanata dalla serie (curiosamente, senza la pandemia l'attrice sarebbe tornata un po' più avanti nella storia).

L'entusiasmo dello showrunner Eric Wallace

L'episodio che ha concluso la stagione 6 di The Flash non era stato concepito per essere l'ultimo. Come abbiamo detto, a causa della crisi sanitaria, solo 19 dei 22 episodi previsti erano stati completati prima del lockdown. Ci sono quindi molti colpi di scena che lo showrunner Eric Wallace ha dovuto tenere in caldo per tutto questo tempo e che non vede l'ora di mostrare al pubblico. "Vorrei che tutti potessero vedere l'episodio e subito dopo scoprire esattamente dove si trova Iris e cosa le è successo", aveva detto a Entertainment Weekly in una precedente occasione. "È davvero fantastico e c'è una svolta. Abbiamo una grande storia per Iris, con molte sorprese. Inoltre, una grande guest star torna a trovarci dalle prime stagioni. Non vedo l'ora che la gente lo veda e scopra come si lega a quello che sta facendo Eva. Inoltre, il prossimo episodio sarà incredibilmente emozionante, di quelli che fanno venire le lacrime".