La nuova Batwoman si mostra nel trailer della stagione 2

La serie e la sua nuova protagonista, Javicia Leslie, torneranno in tv negli Stati Uniti il prossimo mese.

In attesa del 17 gennaio, quando Batwoman tornerà su The CW con gli episodi della seconda stagione, la sua nuova protagonista, Ryan Wilder, interpretata da Javicia Leslie (God Friended Me), che come sappiamo hanno sostituito rispettivamente Kate Kane e Ruby Rose, si mostra in un nuovo trailer. Una novità, l'arrivo in scena di un nuovo protettore di Gotham City, che non tutti abbracceranno di primo acchito.

Batwoman: La trama della stagione 2

Come anticipato nei mesi scorsi, quando Batwoman tornerà in tv, Kate Kane sarà scomparsa. Un mistero che spetterà a Ryan risolvere. Lei è descritta come l'esatto opposto di Kate. Simpatica, disorganizzata, un po' sciocca e prorompente, questa venticinquenne ha avuto molte sfortune nella sua vita, a cominciare dall'assenza di una figura capace di tenerla sulla buona strada, motivo per il quale ha passato gli ultimi anni tra problemi di tossicodipendenza, schivando la polizia e mascherando il suo dolore con pessimi comportamenti. Rimessasi in sesto e tornata sobria, oggi Ryan vive in un furgone ed è una ragazza che ruberebbe il latte a un gatto randagio e che potrebbe uccidere a mani nude, perché una combattente pericolosissima, altamente qualificata ed estremamente disciplinata. Ryan è anche apertamente lesbica. E schietta.

Il suo ingresso in scena, come dicevamo, incontrerà qualche resistenza. "Non voglio rinunciare alla speranza che Kate sia viva", dice Jacob Kane nella clip. Nel frattempo, il fidato alleato e amico Luke Fox (Camrus Johnson) rivendica il fatto che Kate sia Batwoman. "Ho incontrato la nuova ragazza. Darà filo da torcere" aggiunge una sorridente Alice (Rachel Skarsten) mentre Ryan porta la giustizia nelle strade della città sfoggiando il suo nuovo costume.