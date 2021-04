The Falcon and the Winter Soldier: Sam Wilson è Captain America nel nuovo poster!

News Serie TV

Dopo il finale di stagione di The Falcon and The Winter Soldier, che ha visto finalmente Sam Wilson interpretato da Anthony Mackie ereditare il titolo di Captain America dallo Steve Rogers di Chris Evans, Marvel e Disney+ hanno diffuso un nuovo poster che mostra il debutto ufficiale di Sam con l’iconico scudo e il nuovo costume.

Da Falcon a Captain America: La "promozione" di Sam Wilson

Nei sei episodi di The Falcon and The Winter Soldier Sam, anche conosciuto come Falcon, e Bucky Barnes, anche conosciuto come Winter Soldier, interpretati rispettivamente da Anthony Mackie e Sebastian Stan hanno vissuto un'avventura che ha messo alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza dopo che hanno preso lo scudo di Captain America dalle mani di Steve Rogers nei momenti finali di Avengers: Endgame. Nel corso della prima stagione della serie Marvel, Sam in un primo momento sceglie di cedere lo scudo al governo degli Stati Uniti nella speranza che lo mostrino nello Smithsonian per onorare l'eredità di Steve ma, successivamente, il titolo di Captain America viene reclamato anche da John Walker (Wyatt Russell). Nel finale, però, Sam è entrato nuovamente in possesso dello scudo e lo abbiamo visto indossare un nuovo glorioso costume che incorpora anche le ali di Falcon. Nei momenti finali, infatti, Wilson interpretato da Anthony Mackie ha visto nascere un nuovo Cap scelto dal governo perché l'America potesse continuare ad avere un punto di riferimento, un simbolo di eroismo nella lotta contro il terrorismo internazionale.

Steve Rogers cede il posto a Sam Wilson anche sui social

In onore di Sam che ha ormai preso l'eredità di Steve Rogers, anche il profilo Twitter ufficiale di Captain America è stato aggiornato con la nuova foto. Anche la biografia è stata aggiornata: la frase "Sono solo un ragazzo di Brooklyn" è stata sostituita da "Alla tua sinistra", le prime parole che Steve ha detto a Sam in Captain America: The Winter Soldier.

Captain America 4: Un nuovo film è in lavorazione

Come trapelato qualche giorno fa, le vicende del nuovo Captain America interpretato da Anthony Mackie proseguiranno in un nuovo film Marvel. Non conosciamo i tempi né un'ipotetica data ma pare che sarà scritto dallo stesso showrunner di The Falcon and The Winter Soldier, Malcolm Spellman. La storia del film potrebbe proseguire da dove abbiamo lasciato Sam Wilson, John Walker, Sharon Carter e Bucky Barnes nella serie. Una seconda stagione di The Falcon and The Winter Soldier, tuttavia, non è da escludere completamente visto il successo della serie e le ultime dichiarazioni dei vertici Marvel. Forse, a questo punto, potrebbe uscire in un secondo momento, dopo il film, e la serie potrebbe cambiare titolo in Captain America and the Winter Soldier. Qualunque cosa accada, il futuro di Anthony Mackie come nuovo Captain America sembra ormai luminoso.