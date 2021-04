Captain America 4: nuovo Cap, nuovo film in preparazione dalla Marvel

News Cinema

Se avete seguito la serie The Falcon and the Winter Soldier, sapete bene quale sarà il Captain America del nuovo film in preparazione sul supereroe.

Eravate incollati allo schermo per il sesto e ultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier? Se la risposta è no, potreste voler tornare a leggere questo articolo un'altra volta, finché non avrete visto tutti i sei episodi della serie di Disney+. Sappiate però che i social media si stanno ormai popolando di commenti sul finale, mentre arriva dagli Stati Uniti la notizia di un nuovo film su Captain America.

Stando a quanto rivela l'attendibile magazine The Hollywood Reporter, un quarto e nuovo film sul supereroe sarebbe in preparazione a firma dello showrunner della serie. Gli eventi finali di The Falcon and the Winter Soldier ci hanno portato là dove avevamo immaginato, verso la lenta transizione di Sam Wilson da Falcon a Captain America. Nonostante non si ritenesse meritevole dell'onore di sostitutire lo Steve Rogers di Chris Evans, Wilson interpretato da Anthony Mackie ha visto nascere un nuovo Cap scelto dal governo perché l'America potesse continuare ad avere un punto di riferimento, un simbolo di eroismo nella lotta contro il terrorismo internazionale.

Nella serie abbiamo dunque seguito l'evoluzione (e l'involuzione) del personaggio di John Walker, che ha il volto di Wyatt Russell, per scoprire quanto non fosse degno di portare quello scudo in vibranio. Seguendo una delle storyline dei fumetti, nell'ultimo episodio vediamo Walker diventare U.S. Agent e Wilson diventare Captain America. Senza svelare ulteriori colpi di scena della serie, andiamo alla notizia che arriva dagli Stati Uniti: le vicende del nuovo Captain America interpretato da Anthony Mackie proseguiranno in un film che avrà ufficialmente Captain America nel titolo. Non conosciamo i tempi di sviluppo, né la data ipotetica di quando questo nuovo appuntamento del Marvel Cinematic Universe accadrà e men che meno il nome di un regista. Ma a livello narrativo l'apertura di nuovi scenari ci è stata presentata e, con ogni probabilità e a patto che non ci sia una seconda stagione dello show, la storia del film proseguirà da dove abbiamo lasciato Sam Wilson, John Walker, Sharon Carter e Bucky Barnes. Senza dimenticare Zemo che sappiamo essere detenuto nella super prigione in mare aperto denominata Raft.