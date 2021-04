The Falcon and the Winter Soldier 2 ci sarà? Ecco perché una seconda stagione è possibile

News Serie TV

Il sesto e ultimo episodio della serie Marvel è disponibile da oggi su Disney+: le avventure di Sam e Bucky potrebbero continuare? Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo.

Con l'uscita del sesto e ultimo episodio della prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier, disponibile da oggi in streaming su Disney+, si conclude il viaggio di Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) alla ricerca dell'eredità di Captain America. Settimana dopo settimana, la storia della coppia riunitasi dopo il finale di Avengers: Endgame ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo facendo risultare la serie, la seconda serie live-action Marvel dopo WandaVision, la più vista di sempre su Disney+ nel suo weekend di uscita. Terminata la visione, è lecito chiedersi se The Falcon and the Winter Soldier tornerà con una seconda stagione. E se fino a qualche settimana fa le speranze erano poche, ora - anche in virtù del successo della serie - un secondo ciclo di episodi sembra più probabile. Vi spieghiamo perché.

The Falcon and the Winter Soldier potrebbe avere una seconda stagione? I progetti di Marvel Studios

Come è noto, i progetti seriali di Marvel Studios prevedono di norma singole stagioni, quindi miniserie, da intervallare con i film e mantenere alta l'attenzione dei fan. Ultimamente, però, questo disegno ha subito un evoluzione. "Il bello del MCU è che è pieno di crossover tra serie e film. A volte una serie ha una stagione 2, altre volte invece la storia prosegue in un film per poi tornare a una serie", aveva spiegato qualche tempo fa il presidente di Marvel Studios Kevin Feige parlando con i giornalisti. Se le intenzioni su lasciare WandaVision, la prima serie originale Marvel su Disney+, una stagione singola sembra chiara, non si può dire lo stesso di The Falcon and the Winter Soldier. Quest'ultima potrebbe essere rinnovata e non si tratterebbe di un'eccezione. Feige, infatti, aveva dichiarato che una struttura di due o tre stagioni si stava già pianificando per altri progetti televisivi Marvel come She-Hulk e Moon Knight. Nulla vieta che la stessa cosa possa avvenire per The Falcon and the Winter Soldier.

La corsa agli Emmy di The Falcon and the Winter Soldier

Il vicepresidente della divisione Production & Development dei Marvel Studios Nate More, in una recente intervista a IndieWire ha svelato, infatti, che The Falcon and the Winter Soldier concorrerà per i premi Emmy nella categoria Miglior serie drammatica e non miglior miniserie (come accadrà, invece, per WandaVision). Questo dettaglio suggerisce che nei piani di Marvel potrebbe tranquillamente esserci una seconda stagione. La cosa non è stata confermata da More il quale, comunque, sembra aver lasciato una porta aperta a questa possibilità dicendo:

"The Falcon and Winter Soldier, per me, parla dell'eredità di ciò che è un supereroe, attraverso la lente di Captain America e il suo scudo, ma alla fine attraverso la lente di tutti i suoi diversi personaggi. E questa è una storia che penso possa ancora svilupparsi in stagioni successive perché è una storia intramontabile. È una conversazione"

Sebastian Stan tornerebbe per una seconda stagione

Collider, intanto, ha chiesto a Sebastian Stan se tornerebbe in caso di una seconda stagione. L'attore ha dichiarato di non aver ancora parlato con i produttori di questa eventualità ma di essere disponibile. "Non ne abbiamo ancora parlato, lo dico onestamente. Non so bene quale sarà il passo successivo. Ma ho parlato al telefono con Feige e gli ho detto 'tu potresti dirmi anche di andare a nuotare sott'acqua e lo faccio'. Non mi importa. Farei qualsiasi cosa", ha scherzato Stan.