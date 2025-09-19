TGCom24
News Serie TV

The Diplomat: Il trailer ufficiale italiano della terza stagione anticipa nuove alleanze

Carolina Mautone
1

Il thriller politico con Keri Russell e Rufus Sewell tornerà in streaming su Netflix il 16 ottobre: ecco il trailer ufficiale di The Diplomat 3.

The Diplomat: Il trailer ufficiale italiano della terza stagione anticipa nuove alleanze

La politica può essere un gioco pericoloso e i protagonisti di The Diplomat lo sanno bene. Netflix ha diffuso il trailer ufficiale italiano della terza stagione della serie thriller politica con Keri Russell e Rufus Sewell. L'appuntamento è fissato in streaming per il 16 ottobre e le anticipazioni promettono una stagione ricca di tensione, alleanze inaspettate e relazioni sempre più complesse, sullo sfondo di una crisi politica senza precedenti.

The Diplomat 3: Dove eravamo rimasti e la trama della terza stagione

Dopo il clamoroso colpo di scena della morte del Presidente Rayburn, la vicepresidente Grace Penn (interpretata da Allison Janney) viene improvvisamente elevata a nuovo comandante in capo degli Stati Uniti. A complicare ulteriormente lo scenario, si insinua il sospetto che Hal Wyler (Rufus Sewell), marito della protagonista, possa aver avuto un ruolo involontario nella morte del Presidente. Al centro della nuova stagione ritroviamo Kate Wyler che ora però si ritrova a vivere il paradosso del "singolare incubo di ottenere ciò che si desidera". Dopo aver pubblicamente accusato la vicepresidente di aver ordito un complotto terroristico e confessato di ambire al suo posto, Kate si trova improvvisamente a un passo dal potere, spinta da una campagna personale orchestrata proprio dal marito Hal, decisa a farle ottenere la vicepresidenza.

Ma il potere ha un prezzo. Kate dovrà affrontare nuove dinamiche, tra cui una relazione sempre più ambigua con il ministro degli Esteri britannico Austin Dennison (David Gyasi), con cui condivide momenti intimi e confidenze notturne. E non solo: il trailer anticipa anche un'intesa con un nuovo affascinante personaggio, interpretato da Aidan Turner (Poldark), che entra improvvisamente nella vita di Kate scatenando scintille.

Il cast e le importanti new entry

Nella terza stagione ritroviamo Keri Russell nel ruolo dell’ambasciatrice Kate Wyler, Rufus Sewell come Hal Wyler, David Gyasi nel ruolo di Austin Dennison, Allison Janney nei panni della presidente Grace Penn. Completano il cast Ali Ahn, Ato Essandoh e Rory Kinnear, nei rispettivi ruoli chiave della CIA, della diplomazia e del governo britannico. Attesa new entry di questa stagione è Bradley Whitford, già noto per The West Wing, qui nei panni di Todd Penn, il carismatico marito della presidente e ironicamente autodefinitosi "First Lady". Il suo legame con Kate promette colpi di scena, mentre sarà sempre più difficile mantenere un equilibrio tra ambizione, attrazione e potere.

