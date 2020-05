The CW: Il finale di Supernatural rinviato all'autunno, tutte le altre serie al 2021

News Serie TV

Ancora incerte, nel frattempo, le sorti di Katy Keene.

Dopo FOX, anche la più giovane delle cinque principali reti americane, The CW, ha presentato un palinsesto per la stagione 2020-21 che risente fortemente degli stravolgimenti ai ritmi produttivi provocati dall'emergenza Coronavirus. Nessuna serie del canale tornerà prima del 2021, mentre i set continuano a rimanere chiusi. L'unica eccezione è rappresentata da Supernatural, della quale era previsto in questi giorni il gran finale. Con due episodi ancora da girare e un totale di sette non ancora trasmessi, l'atto conclusivo della serie sui fratelli Winchester è stato posticipato all'autunno. Per il resto, sarà un miscuglio di show in replica o riprogrammati.

Ne sono un esempio Swamp Thing e Tell Me a Story, prese in prestito dai vicini servizi streaming DC Universe e CBS All Access, e Dead Pixels e Coroner, acquisite di gran corsa addirittura dal Canada e dal Regno Unito. Posticipate all'autunno anche le nuove stagioni delle serie estive Pandora, The Outpost e Two Sentence Horror Stories. Per gli show dell'Arrowverse, inclusa la nuova Superman & Lois, così come per Riverdale, Legacies, Dynasty, Streghe e tutte gli altri bisognerà attendere gennaio, se non addirittura la prossima primavera. Come Superman & Lois, andranno in onda solo nel 2021 anche le altre novità del canale Walker, con la star di Supernatural Jared Padalecki nei panni di un nuovo Cordell Walker, il protagonista della serie di culto Walker, Texas Ranger; Kung Fu, remake al femminile dell'omonima serie degli anni '70; e The Republic of Sarah, la storia di un'insegnante di liceo che, di fronte alla minaccia di distruzione della sua città per mano di una società mineraria, decide di dichiararne l'indipendenza.

Prima di lasciarvi alla sintesi del nuovo palinsesto autunnale di The CW, in merito a Katy Keene, l'unica serie di cui la rete non ha deciso ancora le sorti, il presidente Mark Pedowitz ha detto che una decisione sarà presa il prossimo mese. "Avremmo voluto che la serie andasse un po' meglio" in termini di ascolti, "ma creativamente non abbiamo nulla da recriminarle". Tutto lascia pensare a una cancellazione, come sembra irrealistica a questo punto la possibilità di vedere ordinati gli spin-off di Arrow e The 100, sebbene Pedowitz abbia assicurato che rimangono in considerazione (una cosa che in realtà dice ogni anno, salvo poi non vedere accadere nulla).

The CW: Palinsesto stagione 2020-21

LUNEDÌ

20:00 Whose Line Is It Anyway? (Varietà)

21:00 Penn & Teller: Fool Us (Talent show)

MARTEDÌ

20:00 Swamp Thing, Stagione 1

21:00 Tell Me a Story, Stagione 1

MERCOLEDÌ

20:00 Two Sentence Horror Stories, Stagionne 2

20:30 Dead Pixels, Stagione 1

21:00 Coroner, Stagione 1

GIOVEDÌ

20:00 Supernatural, Stagione 15B

21:00 The Outpost, Stagione 3

VENERDÌ

20:00 World's Funniest Animals (Show comico)

21:00 Penn & Teller: Fool Us (Talent show)

DOMENICA

20:00 Masters of Illusion (Show di magia)

21:00 Pandora, Stagione 2

MIDSEASON, DA GENNAIO: All American (Stagione 3), Batwoman (Stagione 2), Black Lightning (Stagione 4), Legacies (Stagione 3), Nancy Drew (Stagione 2), Riverdale (Stagione 5), Streghe (Stagione 3), Superman & Lois, The Flash (Stagione 7), Walker; SUCCESSIVAMENTE: DC's Legends of Tomorrow (Stagione 6), Dynasty (Stagione 4), In the Dark (Stagione 3), Kung Fu, Roswell, New Mexico (Stagione 3), Supergirl (Stagione 6), The Republic of Sarah.

CANCELLATE/CONCLUSE: Arrow, The 100.

Legenda: In grassetto le novità.