The Crown: Tobias Menzies è il nuovo Principe Filippo

Uno tra gli attori britannici più ricercati in tv, solo negli ultimi due anni visto ne Il Trono di Spade, Catastrophe, Outlander e The Terror, Tobias Menzies ha ottenuto il ruolo di un più adulto Principe Filippo nelle stagioni 3 e 4 dell'acclamata serie drammatica di Netflix The Crown.

Menzies prende il posto di Matt Smith, che ha interpretato l'irrequieto consorte della Regina Elisabetta II nelle prime due stagioni. Come annunciato precedentemente, nella terza non ancora annunciata ufficialmente da Netflix The Crown farà un salto avanti nel tempo, tale da aver reso necessario un nuovo casting per i ruoli principali, con Olivia Colman (Broadchurch) ingaggiata per il ruolo di Elisabetta al posto di Claire Foy e Helena Bonham Carter (Il discorso del re) della Principessa Margaret al posto di Vanessa Kirby.

A gennaio si era diffusa la voce di una trattativa con la star di Manhunt Paul Bettany per il ruolo di Filippo, non andata a buon fine a causa di un conflitto d'impegni. Più di recente si era vociferato anche del possibile coinvolgimento di Hugh Laurie (Dr. House).