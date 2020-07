The Crown: Lesley Manville sarà la Principessa Margaret nella quinta stagione

News Serie TV

L'attrice subentrerà a Helena Bonham Carter nell'ultima stagione della serie Netflix raggiungendo la nuova Regina Imelda Staunton.

Dopo l'annuncio di una quinta e ultima stagione di The Crown con Imelda Staunton pronta a sostituire Olivia Colman nel ruolo di Elisabetta II, la serie di Peter Morgan si prepara a un nuovo cambiamento: Lesley Manville intepreterà la Principessa Margaret nell'ultimo ciclo di episodi.

Lesley Manville nel cast di The Crown 5

L'attrice sostituirà l'attuale interprete della sorella minore della Regina, Helena Bonham Carter, nel ruolo che, invece, nelle prime due stagioni è stato di Vanessa Kirby. "Non potrei essere più felice di interpretare la Principessa Margaret. Il testimone mi è stato passato da due formidabili attrici e non voglio deludere nessuno. Sarà una gioia per me interpretare la sorella della mia cara amica Imelda Staunton", è il commento che Manville ha rilasciato in occasione dell'annuncio.

L'attrice, recentemente vista in Maleficent 2: Signora del male, nel Regno Unito è molto conosciuta per il suo ruolo nella comedy di BBC Mum e vanta anche una nomination agli Oscar per la sua interpretazione nel film Il filo nascosto del 2017.

Lesley Manville will play Princess Margaret in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t — The Crown (@TheCrownNetflix) July 2, 2020

The Crown, invece, tornerà con la quarta stagione su Netflix entro la fine dell'anno. Fortunatamente, infatti, le riprese del quarto ciclo di episodi si erano concluse poco prima che l'emergenza Coronavirus imponesse uno stop della produzione.

Foto: Ian West/PA