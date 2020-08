The Crown: Jonathan Pryce sarà il Principe Filippo nelle stagioni 5 e 6

News Serie TV

L'attore de Il Trono di Spade raggiunge gli altri nuovi membri del cast Imelda Staunton e Lesley Manville.

The Crown ha un nuovo principe, o meglio, lo avrà. Il veterano della recitazione Jonathan Pryce, nominato all'Oscar per I due Papi e famoso in tv per i suoi trascorsi ne Il Trono di Spade e Taboo, interpreterà il consorte della Regina Elisabetta II, il Principe Filippo, nelle stagioni 5 e 6 del pluripremiato drama biografico di Netflix. La notizia arriva dal sempre ben informato Deadline, il quale ci ricorda che questa ulteriore "trasformazione" non avverrà prima del 2022, giacché il servizio di video in streaming ha da proporre ancora la quarta stagione.

The Crown: La famiglia reale negli anni

Pryce prenderà le redini dell'irrequieto personaggio da Tobias Menzies, suo interprete nella passata stagione e nella prossima attesa per l'autunno. Quest'ultimo aveva sostituito invece Matt Smith, volto di Filippo nelle prime due stagioni. Come sappiamo dalle notizie precedenti, l'attore affiancherà Imelda Staunton (Harry Potter) e Lesley Manville (Il filo nascosto), le attrici che sostituiranno Olivia Colman e Helena Bonham Carter nel ruolo di Elisabetta e della Principessa Margaret, rispettivamente. Non sono stati ancora annunciati, invece, i prossimi interpreti di Carlo e Camilla in sostituzione di Josh O'Connor ed Emerald Fennell, che un ruolo sempre più prominente hanno avuto nelle vicende della famiglia durante il 21° secolo, gli ultimi anni del regno di Elisabetta raccontati nella quinta e sesta stagione.

Una stagione in più per The Crown

All'inizio di quest'anno, in occasione dell'ufficialità sull'ingaggio di Imelda Staunton per il ruolo di Elisabetta, Netflix aveva annunciato che The Crown si sarebbe conclusa con la quinta stagione, per volontà dell'ideatore Peter Morgan, per il quale questo rappresentava "il momento perfetto per fermarsi". Tuttavia, notizia dello scorso mese, "è diventato presto chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia dovevamo tornare al piano originale e fare sei stagioni".