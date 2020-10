The Crown: Dominic West sarà il Principe Carlo nelle stagioni 5 e 6

News Serie TV

L'attore di The Affair si unisce ai nuovi membri del cast Elizabeth Debicki, Jonathan Pryce, Imelda Staunton e Lesley Manville.

Il cast delle ultime due stagioni di The Crown è quasi al completo. Ancor prima di tornare con i nuovi episodi della quarta stagione il prossimo 15 novembre, la serie Netflix sulla famiglia reale inglese si arricchisce di un nuovo prestigioso interprete: Dominic West, scelto per interpretare il Principe Carlo nelle stagioni 5 e 6 del drama biografico. La notizia, non ancora confermata da Netflix, è trapelata ed è stata diffusa dalla testata britannica The Sun.

The Crown 5: Dominic West ed Elizabeth Debicki i nuovi Carlo e Diana

L'attore, noto soprattutto per i suoi ruoli in The Wire e nel drama di Showtime The Affair, subentrerà a Josh O'Connor, scelto per lo stesso ruolo nelle stagioni 3 e 4 della serie. Il compito a lui assegnato non sarà facile, dal momento che la quinta stagione di The Crown si concentrerà molto probabilmente sugli anni più difficili per la coppia reale formata da Carlo e Diana durante i quali si diffusero diverse voci sull'infedeltà del Principe, ancora legato alla sua ex Camilla Parker Bowles. Anche Lady D, negli ultimi due capitoli della storia, cambierà volto: dopo Emma Corrin, interprete di una giovane Diana Spencer nella quarta stagione della serie, sarà l'attrice australiana Elizabeth Debicki a interpretare una Principessa più matura.

The Crown: Il resto del cast rinnovato

Il coinvolgimento di Dominic West segue quello di altri illustri interpreti chiamati a subentrare agli attori che hanno ricoperto gli stessi ruoli nelle prime quattro stagioni della serie. È il caso di Imelda Staunton che sarà la nuova Regina Elisabetta II dopo Claire Foy e Olivia Colman, Jonathan Pryce che erediterà da Matt Smith e Tobias Menzies il ruolo del Principe Filippo e Lesley Manville che raccoglierà il testimone da Vanessa Kirby ed Helena Bonham Carter per la parte della Principessa Margaret. Si attende, a questo punto, l'annuncio della nuova interprete di Camilla a cui ha prestato il volto, fino a questo momento, Emerald Fennell.