The Crown 5: Le riprese della prossima stagione (con il nuovo cast) partiranno a luglio

La produzione del drama biografico di Netflix dovrebbe ripartire in estate: ecco quali saranno i maggiori cambiamenti.

Non sappiamo se la recente scomparsa del principe Filippo, morto ieri all'età di 99 anni, influirà sui piani di produzione di The Crown, la serie biografica di Netflix che sta raccontando la storia della famiglia reale inglese. Secondo Variety, che cita fonti di produzione, le riprese della quinta stagione del drama di successo dovrebbero iniziare nel Regno Unito in estate, precisamente nel mese di luglio. Il più grande cambiamento di questa stagione riguarderà il cast che, come è noto, sarà rinnovato per la seconda volta.

The Crown 5: Quando si inizia a girare?

Variety riporta che la troupe di The Crown starebbe già facendo ricognizioni agli Elstree Studios, poco a nord di Londra, dove si svolgono quasi tutte le riprese della serie. Naturalmente quando si batterà il primo ciak a luglio bisognerà rispettare molti protocolli di sicurezza causa Covid ma si spera che, entro l'estate, la situazione epidemiologica del Regno Unito sia migliorata. Il Paese, infatti, inizierà ad uscire dalle restrizione già dal 12 aprile in seguito al terzo lockdown messo in atto a gennaio scorso. La serie, in ogni caso, non arriverà in streaming su Netflix prima del 2022.

La trama di The Crown 5

La quinta stagione di The Crown, inizialmente annunciata come ultima, sarà in realtà la penultima, in seguito a un ripensamento dell'ideatore Peter Morgan. "Quando abbiamo iniziato a discutere le trame per la quinta stagione, è diventato subito chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e complessità della storia saremmo dovuti tornare al piano originale e farne sei", aveva spiegato lo sceneggiatore. Netflix non ha rilasciato comunicazioni ufficiali in merito alla trama e agli eventi centrali della quinta stagione di The Crown. Sappiamo tuttavia che la quarta stagione ha coperto un arco di tempo di 12 anni, dal 1979 al 1991 dunque, molto probabilmente, il prossimo ciclo di episodi sarà interamente ambientato negli anni '90, un periodo turbolento soprattutto per Carlo e Diana.

Il nuovo cast

È il caso di Imelda Staunton (al centro nella foto in alto) che sarà la nuova Regina Elisabetta II dopo Claire Foy e Olivia Colman, Jonathan Pryce (secondo da sinistra) che erediterà da Matt Smith e Tobias Menzies il ruolo del Principe Filippo e Lesley Manville (prima da sinistra) che raccoglierà il testimone da Vanessa Kirby ed Helena Bonham Carter per la parte della Principessa Margaret. Anche Lady D e Carlo, negli ultimi due capitoli della storia, cambieranno volto: dopo Emma Corrin, interprete di una giovane Diana Spencer nella quarta stagione della serie, sarà l'attrice australiana Elizabeth Debicki (seconda da destra) a interpretare una Principessa più matura mentre Dominic West (primo da destra) subentrerà a Josh O'Connor nel ruolo del principe Carlo.

Andrew Scott sarà Tony Blair?

Negli ultimi giorni sono circolati rumor circa il coinvolgimento dell'attore di Fleabag Andrew Scott (noto anche come "il prete sexy" della serie di Phoebe Waller-Bridge e visto anche in His Dark Materials) per il ruolo del primo ministro inglese Tony Blair nella quinta stagione della serie. La notizia è stata data dal tabloid The Sun che cita "fonti televisive" ma attualmente non è stata confermata né da Netflix né dal diretto interessato.