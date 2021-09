The Crown 5: La nuova regina Imelda Staunton ci aggiorna sull'uscita della quinta stagione

News Serie TV

In occasione dell'evento globale TUDUM, Netflix ha fatto sapere che i nuovi episodi dell'acclamata serie vincitrice dell'Emmy arriveranno a novembre 2022.

Non sarà il giorno di Natale, la ricorrenza in cui la regina Elisabetta II si rivolge tradizionalmente ai sudditi con un atteso discorso, ma Netflix ha preparato comunque una sorpresa per i fan di The Crown. Direttamente dal set dell'apprezzata serie biografica, l'attrice che interpreterà la regina dopo Claire Foy e Olivia Colman, Imelda Staunton, si è rivolta al pubblico facendo un annuncio: la quinta stagione di The Crown arriverà a novembre 2022.

The Crown 5 esce a novembre 2022

La notizia, data in occasione di TUDUM - l'evento globale per i fan di Netflix che è stato possibile seguire in diretta su YouTube - non sorprende più di tanto. Come ricordete, erano passati due anni anche tra la seconda e la terza stagione quando c'era stato il primo cambio di cast. Le riprese dei nuovi episodi di The Crown, inoltre, sono ancora in corso e proseguiranno per diversi mesi. Avranno tirato un sospiro di sollievo i competitor della serie che a questo punto l'anno prossimo non sarà in gara agli Emmy Awards. The Crown, infatti, è reduce da una grande serata ai premi Emmy di domenica scorsa: la serie di Peter Morgan si è portata a casa ben 11 statuette, comprese quella per la migliore serie drammatica, la migliore attrice protagonista in una serie drammatica a Olivia Colman, il migliore attore protagonista in una serie drammatica per Josh O'Connor.(il principe Carlo), migliore attrice non protagonista in una serie drammatica per Gillian Anderson (Margaret Thatcher) e migliore attore non protagonista in una serie drammatica Tobias Menzies (il principe Filippo).

The Crown 5: Il nuovo cast

Come è noto, nella quinta stagione il cast verrà nuovamente rinnovato. Oltre ad Imelda Staunton, Elizabeth Debicki prenderà il posto di Emma Corrin nel ruolo di Diana, Dominic West sarà il Principe Carlo interpretato finora da Josh O'Connor. Jonathan Pryce, inoltre, erediterà da Matt Smith e Tobias Menzies il ruolo del Principe Filippo, mentre Lesley Manville raccoglierà il testimone da Vanessa Kirby ed Helena Bonham Carter per la parte della Principessa Margaret. Jonny Lee Miller interpreterà John Major, primo ministro e leader del partito conservatore del Regno Unito dal 1990 al 1997. Khalid Abdalla, infine, è stato scelto per interpretare l'imprenditore Dodi Al-Fayed, l'ultimo interesse amoroso della principessa Diana