The Crown 4: Le nuove foto mostrano Diana e Margaret Thatcher

I nuovi episodi della serie tv saranno disponibili in streaming su Netflix dal 15 novembre.

In attesa del 15 novembre, giorno in cui la quarta stagione della raffinata serie biografica The Crown sarà disponibile in streaming, Netflix ha diffuso alcune nuove foto ufficiali tratte dai prossimi capitoli della complessa e spesso travagliata esistenza della Regina Elisabetta II e della Famiglia Reale britannica. Tra nuovi intrighi di palazzo e rivalità politiche, questi 10 episodi, ambientati sul finire degli anni Settanta, vedranno l'introduzione di due figure tanto affascinanti quanto emblematiche, la Principessa Diana e Margaret Thatcher, interpretate dalle nuove aggiunte al cast Emma Corrin e Gillian Anderson rispettivamente.

The Crown 4: La trata della nuova stagione

Interpretata per l'ultima volta da Olivia Colman, nella quarta stagione una delle principali preoccupazioni di Elisabetta e della sua famiglia sarà garantire una linea di successione al trono cercando la moglie giusta per il Principe Carlo (Josh O'Connor), che a trent'anni è ancora scapolo. Mentre la nazione comincia a sentire l'impatto delle politiche controverse introdotte dalla Thatcher, la prima donna a ricoprire la carica di Primo Ministro, le tensioni tra questa e la Regina peggiorano quando la Premier conduce il Paese nella Guerra delle Falkland, creando conflitti all'interno del Commonwealth. E sebbene la storia d'amore di Carlo e della giovane Lady Diana Spencer fornisca la distrazione ideale per unire il popolo britannico, tra le mura del palazzo la Famiglia Reale è sempre più divisa.

Nella quarta stagione ritroveremo Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret e Tobias Menzies in quello del Principe Filippo. Si aggiungono Erin Doherty (Principessa Anna), Emerald Fennell (Camilla Parker Bowles), Marion Bailey (Regina Madre), Georgie Glen (Lady Fermoy), Tom Byrne (Principe Andrea), Angue Imrie (Principe Edoardo) e Charles Dance (Lord Mountbatten). La serie, ricordiamo, è stata già rinnovata per altre due stagioni, le ultime.