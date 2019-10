The Crown 3: Il trailer ufficiale della terza stagione

News Serie TV

Il nuovo ciclo di episodi debutterà su Netflix il 17 novembre 2019.

Dopo il poster, Netflix ha finalmente rilasciato il trailer italiano ufficiale dell'attesa terza stagione di The Crown, in uscita il prossimo 17 novembre 2019. Il nuovo ciclo di episodi comincia il racconto dal 1964, mostrando una regina Elisabetta finalmente adulta, motivo per cui ad interpretarla, al posto di Claire Foy, c'è ora il premio Oscar Olivia Colman.





Mentre la nuova guardia si insedia a Downing Street, la famiglia reale affronta i costanti cambiamenti del Regno Unito, tra le mode degli anni Sessanta, la lunga ripresa degli anni Settanta, la Guerra Fredda e la corsa allo spazio. Oltre a cercare di rispettare sempre le esigenze dei cittadini inglesi, la regina Elisabetta inizia a preoccuparsi per l'immagine pubblica del figlio Carlo, la cui complicata vita sentimentale non fa altro che alimentare scandali con risvolti talvolta drammatici.

Sulle note di "The Time They Are A-Changing", sentiamo i consiglieri della Regina annunciare: "Il paese è in bancarotta, la nostra sicurezza nazionale è devastata e il Regno Unito non sta attraversando un periodo di pace". "Questa nazione era ancora grande quando sono ascesa al trono", dichiara Elisabetta: "Sotto la mia supervisione è andata in frantumi".

A dare un nuovo volto agli altri personaggi della storia, troviamo Tobias Menzies (Outlander) nel ruolo del Principe Filippo; Helena Bonham Carter (Il discorso del re) della Principessa Margaret, Ben Daniels (The Exorcist) di Lord Snowdon e Josh O'Connor (I Durrell) del Principe Carlo. I ruoli di Diana e Camilla sono stati affidati invece a Emma Corrin ed Emerald Fennell (Call the Midwife).