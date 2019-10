The Crown 3: Ecco il poster della nuova stagione

News Serie TV

I nuovi episodi sono attesi su Netflix per il 17 novembre.

"I tempi cambiano. Il dovere resta". Con queste parole Netflix presenta il poster promozionale della prossima, terza stagione di The Crown, uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell'autunno. Gli anni passano anche per Elisabetta, ora una donna adulta, ma le sue sono ancora le responsabilità di una Regina, chiamata a prove ancora più ardue in uno dei periodi più tumultuosi della nostra storia.

La terza stagione ha inizio infatti nel 1964. Mentre la nuova guardia si insedia a Downing Street, la Famiglia Reale si trova a dover gestire un Regno Unito in costante cambiamento. Dalla Guerra Fredda fino alla corsa allo spazio, passando anche per i Mondiali del '66, Elisabetta - ora interpretata dall'attrice premio Oscar Olivia Colman - deve adattarsi a un mondo nuovo, più libero ma al tempo stesso più turbolento, mentre l'esuberanza dei due decenni che la attendono si insinua nelle stanze di Buckingham Palace, minacciando di lacerare la sua famiglia e il suo buon nome. Una delle principali preoccupazioni della Regina è chiaramente il figlio Carlo, la cui complicata vita sentimentale alimenta lo scandalo con risvolti talvolta drammatici.

The Crown tornerà su Netflix il 17 novembre. Avranno un nuovo volto anche il Principe Filippo (Tobias Menzies, Outlander), la Principessa Margaret (Helena Bonham Carter, Il discorso del re), Lord Snowdon (Ben Daniels, The Exorcist) e ovviamente il Principe Carlo (Josh O'Connor, I Durrell). I ruoli di Diana e Camilla sono stati affidati invece a Emma Corrin ed Emerald Fennell (Call the Midwife).