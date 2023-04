The Conjuring: La saga si espande con una serie in sviluppo, ma c'è un grande cambiamento

News Serie TV

Warner Bros. Discovery sta lavorando a una serie ambientata nell'universo del celebre film horror sulla casa infestata: tornano come produttori esecutivi Peter Safran e James Wan.

L'universo della fortunata saga horror The Conjuring è destinato a espandersi ulteriormente con una Serie TV. Warner Bros. Discovery ha svelato che una serie basata sul franchise di successo è attualmente in via di sviluppo. Ma c'è un'importante novità. Il progetto, pur traendo ispirazione dai film, cambia infatti strada abbandonando il genere horror e spostandosi verso il drama.

The Conjuring: I primi dettagli sulla serie tv in sviluppo

I vertici di Warner Bros. non hanno ancora rivelato i dettagli della trama, ma hanno confermato che la potenziale serie darà un seguito alla storia presentata sul grande schermo nel film del 2013 L'evocazione - The Conjuring, dove Patrick Wilson e Vera Farmiga interpretavano i coniugi Warren, realmente esistiti ed esperti di paranormale, e nei successivi The Conjuring - Il caso Enfield (2016) e The Conjuring - Per ordine del diavolo (2021). Il produttore di The Conjuring Peter Safran è coinvolto come produttore esecutivo del progetto mentre il regista James Wan (che ha diretto il primissimo film della saga) è in trattative come produttore esecutivo.

Complessivamente, insieme agli spin-off sulla bambola posseduta Annabelle e The Nun, tutti i film del Conjuring Universe hanno incassato più di 2 miliardi di dollari in tutto il mondo. Non si capisce se la serie affiancherà o sostituirà, a questo punto, il preannunciato quarto film della saga, un The Conjuring 4, che James Wan aveva precedentemente indicato potenzialmente come ultimo del ciclo.