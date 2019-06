The Boys: Lo spregiudicato trailer ufficiale della nuova serie tv di Amazon

In attesa del debutto il 26 luglio, Prime Video, il servizio di video in streaming di Amazon, delizia gli spettatori in attesa dell'adattamento televisivo di The Boys con un nuovo trailer, quello ufficiale - un trionfo di comportamenti estremamente violenti e parole volgari.

Creata da Eric Kripke (lo stesso di Supernatural) basandosi sul fumetto omonimo di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys racconta cosa succede quando i supereroi abusano dei loro poteri invece di usarli a fin di bene, e soprattutto, cosa succede quando guardiani non meno spregiudicati decidono di darsi da fare per rimettere i primi al loro posto.

Il cast include tra gli altri Jack Quaid (Hunger Games), Karen Fukuhara (Suicide Squad), Simon Pegg (Ready Player One), Karl Urban (Thor: Ragnarok), Chace Crawford (Gossip Girl) ed Elisabeth Shue (CSI).