The Boys: Lo spin-off ambientato al college sarà come Euphoria con i supereroi

Lo rivela Patrick Schwarzenegger, uno dei protagonisti della nuova serie.

Conoscendo The Boys, non si può dubitare del fatto che lo spin-off ambientato nell'unico college americano frequentato esclusivamente da Super sarà provocatorio. Una rassicurazione in più, tuttavia, arriva da Patrick Schwarzenegger, uno dei protagonisti di questa nuova serie di Prime Video ancora senza titolo. "Questo set è davvero divertente, è una commedia sbarazzina", ha detto il figlio di Arnold durante il podcast Just for Variety. "È un po' come se Euphoria [una serie teen che non va assolutamente per il sottile] incontrasse i supereroi, credo".

The Boys: Cosa sappiamo dello spin-off

Presentato come un dramedy young adult, lo spin-off esplora le vite di giovani adulti competitivi e in preda agli ormoni mentre mettono alla prova i rispettivi limiti fisici, morali e sessuali nella competizione per strappare i migliori contratti nelle migliori città.

Visto di recente in The Staircase, Schwarzenegger ha racconto che quella del suo ruolo nello spin-off è una storia cominciata molto tempo prima. Aveva fatto il provino per il ruolo di Patriota in The Boys, ma alla fine la parte è stata affidata a Antony Starr. Tuttavia, i produttori si sono ricordati di lui quando è arrivato il momento di scegliere il cast per la nuova serie, e questa volta ha avuto più fortuna. "Onestamente, non ne sapevo nulla", ha spiegato l'attore. "Posso dirlo perché è vero. Non è che abbia scelto di non leggere nulla. Sono molto riservati su cosa diavolo succede in questo show". Quindi, ha dato per scontato una cosa che poi ha constatato essere vera: "È The Boys! Sapevo che sarebbe stato qualcosa di f******mente folle".

E per meglio rendere l'idea, Patrick ha aggiunto che, quando ha incontrato il padre Arnold a Toronto, dove entrambi si trovano per lavoro, e gli ha mostrato alcune foto del set dello spin-off, quest'ultimo gli ha detto: "'Che c***o stai girando?'".

Il cast dello spin-off

In una precedente occasione, parlando dello spin-off, il produttore esecutivo Eric Kripke lo aveva descritto come "una delle serie universitarie più realistiche che siano state mai realizzate", aggiungendo che assomiglia anche un po' a Hunger Games. Insieme al giovane Schwarzenegger, nella serie recitano gli attori de Le terrificanti avventure di Sabrina Jaz Sinclair e Chance Perdomo, Lizze Broadway (The Rookie), Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters), London Thor (YOU), Derek Luh (Shining Vale), Asa Germann e Shelley Conn (Bridgerton). Nessun dettaglio dei personaggi affidati loro è disponibile al momento. Tutti eccetto uno. Sappiamo infatti che Sinclair veste i panni di una Super diciassettenne di nome Marie M., intravista fotograficamente nel secondo episodio della stagione 3 di The Boys.