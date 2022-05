The Boys: Jeffrey Dean Morgan apparirà nella stagione 3?

News Serie TV

La serie di Prime Video sta per tornare con otto nuovi episodi, dal 3 giugno ogni venerdì.

La terza sarà la stagione in cui Jeffrey Dean Morgan si unirà finalmente alla famiglia di The Boys? La convergenza tanto attesa e sognata tra la serie anti-supereroistica di Prime Video, di nuovo in streaming dal 3 giugno, e l'attore non prenderà forma molto presto... e forse mai. Nonostante lui e il co-ideatore Eric Kripke si conoscano bene e siano vecchi amici, sin dai tempi del primo episodio di Supernatural, lo stesso abbia dichiarato pubblicamente il proprio amore per lo show e il desiderio di "recitare con quel gruppo in qualsiasi momento", e Kripke abbia assicurato che si sarebbe dato da fare per trovare il modo, non c'è alcun cammeo all'orizzonte, come rivelato da quest'ultimo a Entertainment Weekly.

The Boys: Ecco perché Jeffrey Dean Morgan non apparirà nella stagione 3

La spiegazione della mancata reunion è presto spiegata: Morgan è un uomo molto impegnato. Non dimentichiamo infatti che, tra le altre cose, negli ultimi mesi l'attore è stato per gran parte del tempo in Georgia, molto lontano dai set di The Boys in Canada, per girare gli episodi della stagione conclusiva di The Walking Dead.

Tuttavia, un tentativo c'è stato, ma i pianeti non erano sufficientemente allineati. "Non so esattamente cosa ci fosse in programma, ma so che ci sono state alcune conversazioni preliminari su come, cosa, quando e perché, ma non si adattava con l'agenda di Jeff" ha rivelato la nuova aggiunta al cast Jensen Ackles, un'altra star di Supernatural. "È un uomo impegnato e tutti vogliono che sia nel loro show". Con The Walking Dead al capolinea, c'è speranza che le cose possano andare diversamente nella stagione 4? Sebbene Amazon non abbia ancora rinnovato la serie (ma tutto lascia pensare che lo farà), Kripke ha detto che "la domanda è stata posta" ma non pensa che accadrà.

"Mi rattrista, ma sono felice per lui: attualmente è il protagonista, insieme con Lauren Cohan, nello spin-off di The Walking Dead", ha spiegato. "Quindi, dal punto di vista logistico, non lo so. Le cose potrebbero rimanere così, purtroppo. Avevamo un ruolo in mente e la mia prima domanda è stata: 'Jeffrey è disponibile?'". Kripke si riferisce a Isle of the Dead, sequel dello zombie drama di successo ambientato a New York City, che AMC ha già messo in cantiere per il prossimo anno. In tv come nella vita tutto è possibile, quindi non è completamente escluso che Morgan riesca a ritagliarsi un po' di tempo per essere in The Boys, a un certo punto, almeno con un piccolo ruolo, ma Kripke ha aggiunto di sentirsi soddisfatto in ogni caso. Parlando di Isle of the Dead ha aggiunto infatti: "Mi piace che ci siano due ex membri del cast di Supernatural alla guida di quella serie. Questo mi fa sentire bene per il nostro strisciante dominio del mondo soprannaturale".