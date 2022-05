The Boys 3: Un momento di Herogasm non è stato incluso nella serie, ecco quale

News Serie TV

Lo rivela il co-ideatore Eric Kripke, in attesa del debutto della nuova stagione il 3 giugno.

Nella stagione 3 di The Boys, in arrivo su Prime Video il 3 giugno con i primi tre episodi (poi un nuovo appuntamento ogni venerdì), il co-ideatore e showrunner Eric Kripke ha dovuto affrontare una delle sfide più ardue di fronte alle quali uno sceneggiatore si sia mai trovato: adattare una delle storie più scandalose del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Se ne parla da mesi, quindi dovreste aver capito che ci riferiamo a Herogasm, riassunta a grandi linee così: i supereroi della Terra informano un pubblico adorante che si allontaneranno dalle scene per combattere una minaccia alinea nello spazio, quando in realtà raggiungeranno un'isola segreta per una settimana di orgia selvaggia.

Nonostante nella serie ne siano successe di tutti i colori, da una bomba anale a una morte per cunnilingus, nulla era così provocatorio e spinto come Herogasm, e ora si scopre che almeno una sua parte non è stata mantenuta. A rivelarlo è stato lo stesso Ennis in un'intervista con Entertainment Weekly, precisando però che nel sesto episodio della stagione 3, tutto dedicato a Herogasm, tale scena non si vedrà non perché non era possibile girarla ma perché non si allineava con la direzione che hanno voluto dare alla storia.

The Boys: Il momento di Herogasm che non si vedrà nella stagione 3

Una delle tavole più famose di Herogasm vede Patriota, il leader dei Sette interpretato nell'adattamento televisivo da Antony Starr, approfittare di Soldatino (la nuova aggiunta al cast Jensen Ackles), un eroe vile e stupido che un tempo è stato il leader dei Payback, la prima squadra di Super della Vought. Soldatino non vuole altro che unirsi ai Sette. Perciò, Patriota promette che, se andrà a letto con lui, potrebbe guadagnarsi un posto. Tuttavia, dopo aver ottenuto ciò che vuole, Patriota lo informa che non se ne farà nulla perché non è stato sufficientemente bravo.

Jensen Ackles poteva essere Captain America prima di Soldier Boy? Leggi anche

"Amo quella scena ed è esilarante, ma per una dozzina di motivi, che saranno tutti rivelati quando vedrete la stagione, semplicemente alla fine non è stata adattata", ha detto Kripke. "Ne abbiamo parlato. Era in conflitto con molte altre cose che stavamo cercando di costruire con Soldatino. Quindi, sfortunatamente, quel momento è stato eliminato". In effetti, rispetto al personaggio del fumetto, il Soldatino della serie sarà in certi aspetti irriconoscibile. È l'incarnazione della mascolinità tossica, non il tipo di persona che potrebbe essere facilmente soggiogato da Patriota. "Era Patriota prima di Patriota. Era il più grande supereroe del mondo, ma poi è svanito nel nulla. Mi piacerebbe vedere Soldatino e Patriota sc***re, ma non può succedere in questo show, sfortunatamente, per ragioni che tutti comprendono" ha aggiunto lo showrunner, lasciando intendere che ad esempio diverso potrebbe essere il discorso con lo spin-off animato antologico e indipendente The Boys presenta: Diabolico!, sempre che Amazon dia l'okay per una seconda stagione.