The Boys: Jack Quaid si è aggirato per il Comic-Con travestito da Ghostface

News Serie TV

L'attore ospite della convention californiana con il cast della serie animata Star Trek: Lower Decks.

Al Comic-Con di San Diego è successo anche questo: la star di The Boys Jack Quaid si è aggirata in incognito per la manifestazione indossando il costume di Ghostface, il celebre cattivo dei film horror Scream. "Ho camminato un po' all'SDCC. Bei momenti!", ha scritto l'attore su Twitter mostrando un proprio selfie.

🔪Got to walk the floor a bit at #SDCC. Good times!👍🏻 pic.twitter.com/qq9Hef3fQJ — Jack Quaid (@JackQuaid92) July 24, 2022

Quaid non era alla convention per parlare di The Boys, la serie di enorme successo di cui è tra i protagonisti su Prime Video. Non ufficialmente, almeno. Ha partecipato invece al panel di Star Trek: Lower Decks, la serie animata di Paramount+ nella quale presta la voce al guardiamarina Brad Boimler, in Italia disponibile anch'essa su Prime Video. L'attore ha dettagliato la propria avventura con foto e video, condividendo anche alcuni istanti del momento in cui ha incontrato una "vecchia amica di Hunger Games", Jackie Emerson.

Temendo per la propria incolumità (per un attore così famoso poche cose devono essere più spaventose di bighellonare davanti ai cordoni di sicurezza a un evento da oltre 100,000 presenze come l'SDCC), Quaid non ha badato a spese per assicurarsi l'assoluto anonimato. "Ho dovuto raddoppiare la maschera", ha rivelato in un video. "La sicurezza non è mai troppa".