The Boys: Il trailer ufficiale della stagione 4 è qui e siamo completamente sotto shock!

News Serie TV

I primi tre episodi della nuova stagione saranno disponibili in streaming su Prime Video dal 13 giugno. Ecco intanto l'esplosivo trailer ufficiale in italiano di The Boys 4.

Se pensate che The Boys abbia già oltrepassato il limite della decenza, sarete felicemente sconfessati dalla quarta stagione. In occasione del CCXP México, Prime Video ne ha diffuso il trailer ufficiale, un concentrato di situazioni WTF!?, che si tratti di una scena sanguinosamente violenta e dannatamente scioccante o dell'arrivo di un nuovo personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan o di un paio di incursioni dallo spin-off dello scorso anno Gen V.





The Boys: Cosa ci aspetta nella stagione 4

Disponibile in streaming dal 13 giugno, ogni giovedì con un nuovo episodio (tre la prima settimana), la quarta stagione di The Boys presenterà un mondo sull'orlo del baratro. Victoria Neuman è a un passo dallo Studio Ovale e sotto il pollice muscoloso di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Butcher, con soli pochi mesi di vita a causa dell'utilizzo del V-24, ha perso il figlio di Becca e il suo posto come leader dei The Boys. Il resto della squadra è stufo delle sue bugie. Con la posta in gioco più alta che mai, questi ultimi devono trovare un modo per lavorare insieme e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

"Non sarete più delle celebrità amate. Sarete dèi adirati. Mostratemi un po' di ira", dice il Patriota di Antony Starr ai suoi compagni Super. Nel frattempo, Butcher (Karl Urban) sfrutta il tempo che gli è rimasto per fare la cosa giusta: implorare la sua squadra di aiutarlo a fermare i cattivi. "Ho trovato la risposta a tutte le nostre preghiere: un virus che uccide i Super" dice ai suoi, riferendosi a un sorprendente sviluppo che arriva direttamente da Gen V, con un paio di suoi personaggi in bella vista al quartier generale della Vought. E poi c'è lui, Jeffrey Dean Morgan, la star di Supernatural che ritrova uno dei suoi padri creativi Eric Kripke (ideatore sia di The Boys che di Supernatural), interprete di un nuovo personaggio del quale ancora si conosce poco. L'anteprima conferma che tenterà di reclutare Butcher nella guerra contro i Super. "Il mondo intero sta per bruciare. Abbiamo bisogno di qualcuno come te, Billy, prima che i sovrintendenti inizino a radunarci e scaricarci nei campi". Umm... interessante. L'augurio per loro è che siano davvero pronti a scontrarsi contro esseri potentissimi... incluse galline indistruttibili e pecore volanti!