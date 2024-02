The Boys già rinnovata per una quinta stagione? L'indizio che lo suggerisce

News Serie TV

Dopo Gen V, il pubblico attende i nuovi episodi di The Boys su Prime Video. Intanto, un nuovo indizio suggerisce che la quinta stagione sia stata già ordinata, prima del debutto della quarta.

Dopo la spassosissima Gen V, il pubblico di Prime Video è in trepida attesa della quarta stagione di The Boys, una delle punte di diamante del servizio streaming che negli ultimi anni ha entusiasmato e sconvolto con le sue storie e i suoi personaggi. Un nuovo aggiornamento, però, sembra suggerire che la Serie TV sia stata già rinnovata per un quinto ciclo di episodi, anticipando così di molto l'uscita del quarto.

The Boys: La serie tv è stata già rinnovata per una quinta stagione?

Che la quinta stagione di The Boys sia stata confermata molto prima del debutto della quarta è una possibilità valida, proprio perché si tratta di una delle serie più seguite su Prime Video. Ad oggi non è stata annunciata una data di uscita per il quarto ciclo di episodi, destinato a riportare gli eroi e antieroi della Vought nuovamente sugli schermi: quel che è certo è che avverrà nel corso del 2024, per cui bisognerà soltanto pazientare. Il racconto ripartirà esattamente dal punto in cui si era interrotto e, probabilmente, con qualche contaminazione di Gen V, che potrebbe aiutare Patriota a riabilitare la propria immagine. È noto da tempo che, tra le new entries della quarta stagione, figurerà Jeffrey Dean Morgan, che in passato ha lavorato con il creatore della serie tv Eric Kripke in Supernatural. Ancor prima del debutto della quarta, un nuovo aggiornamento trapelato da Productionlist sembra suggerire che The Boys sia stata già rinnovata per una quinta stagione. L'indizio, nello specifico, rivelerebbe la data d'inizio delle riprese del quinto capitolo, previsto per l'8 aprile 2024, così come quella della fine, fissata per il 22 agosto successivo.

Per ora Prime Video non ha annunciato ufficialmente una quinta stagione di The Boys né confermato l'indizio di Productionlist, ma anche Eric Kripke, tempo addietro, aveva suggerito l'intenzione di proseguire oltre la quarta stagione. Quando Patriota tornerà sui piccoli schermi, avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per riabilitare la reputazione dopo quanto accaduto nel precedente finale. Alcuni indizi inseriti nel primo trailer suggeriscono che Patriota sia interessato alle elezioni presidenziali, mentre Victoria Neuman e Robert Singer proseguono con la propria campagna. Un ruolo chiave è quello assegnato al figlio di Patriota, Ryan, che potrebbe avvicinarsi molto a suo padre nel corso dei nuovi episodi evidenziando ancora di più la distanza con Butcher.