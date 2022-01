The Boys: Ecco perché Patriota batterebbe facilmente Superman, secondo Eric Kripke

News Serie TV

Lo showrunner della serie di Amazon Prime Video non ha dubbi: l'Uomo d'acciaio non avrebbe chance in uno scontro con il Super interpretato da Antony Starr.

Chi vincerebbe in uno scontro tra il famosissimo Superman di DC e quella grande canaglia di Patriota, il Super interpretato da Anthony Starr nella serie di Amazon Prime Video The Boys? I fan dello show - che aspettano con impazienza la terza stagione, in arrivo in streaming prossimamente - se lo sono chiesti spesso, visto che Patriota altro non è che la versione satirica, volutamente esagerata e oscura dell'Uomo d'Acciaio. Adesso finalmente lo showrunner della serie Eric Kripke ha sciolto tutti i nostri dubbi rispondendo definitivamente a questa domanda.

Patriota VS Superman secondo lo showrunner di The Boys

Sia Patriota che Superman sono i leader delle rispettive squadre di supereroi: il primo è alla guida dei Sette e il secondo della Justice League. Se Superman è da sempre esempio di eroismo positivo, lo stesso non si può dire di Patriota, perfido, omicida e con tendenze sociopatiche. Per questo Eric Kripke no ha dubbi: in uno scontro tra i due avrebbe sicuramente la meglio Patriota, non ingabbiato da un codice morale. Intervistato dal sito The Illuminerdi, lo sceneggiatore ha detto, più esplicitamente:

"Vincerebbe sicuramente Patriota perché Superman segue una legge morale, mentre Patriota è solo un inguaribile sociopatico. Voglio dire, Patriota non si farebbe problemi a strappare i testicoli di Superman. Mentre Superman si limiterebbe a dare dei pugni dalla cintura in su. Cioè, dai, non c'è gara"

Insomma, il Superman che conosciamo - pur avendo più o meno gli stessi poteri di Patriota cioè volo, super forza e occhi laser - spesso si rifiuta di uccidere perché segue un codice morale ben preciso. Patriota non si fa questi problemi anzi, abbiamo appreso ben presto che dietro la facciata di supereroe più acclamato d'America si nasconde un assassino. Aspettiamoci da lui altre sconvolgenti azioni nella terza stagione di The Boys. Amazon Prime Video non ha ancora annunciato una data d'uscita ma sappiamo che i nuovi episodi arriveranno a un certo punto nel 2022. Intanto consultate la nostra guida con tutte le anticipazioni e quello che sappiamo su The Boys 3.