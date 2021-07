The Boys 3, l'interprete di Patriota Antony Starr: "La terza stagione farà impazzire i fan"

News Serie TV

Il protagonista della serie di Prime Video assicura che i nuovi episodi, ancora in produzione a Toronto, varranno l'attesa.

Le aspettative per la prossima stagione di The Boys, la terza, sono già altissime viste le diverse e interessanti anticipazioni date dai protagonisti e dallo showrunner Eric Kripke negli ultimi mesi. Si è unito al coro, ultimamente, anche Antony Starr che nella serie di Prime Video interpreta il folle e controverso Patriota. L'attore, mentre i nuovi episodi sono ancora in produzione a Toronto, ha promesso che la lunga attesa (non sappiamo quando usciranno in streaming ma si spera entro la fine dell'anno) sarà ripagata da una terza stagione memorabile.

Antony Starr sta amando The Boys 3

"Oh mio Dio, la stagione 3 è senza dubbio una delle stagioni più divertenti in cui ho avuto la fortuna di essere coinvolto", ha dichiarato Starr a TVLine. "Mi sono divertito moltissimo durante la stagione 2 e ho pensato che avevamo fatto qualcosa di veramente interessante, visto che avevamo portato la serie a un livello successivo rispetto alla prima stagione. E davvero, nella terza continueremo a farlo", ha aggiunto. L'interprete di Patriota ha spiegato che quella che sta girando adesso è di gran lunga la sua stagione preferita, "per molte ragioni di cui non posso parlarvi".

A sorprendere l'attore ci hanno pensato gli sceneggiatori, sempre pronti a sfornare nuovo succoso e sorprendente materiale. "È una bella sensazione poter rimanere sorpreso ed emozionarmi ancora ogni volta leggendo nuove pagine. Tutto quello che posso dire è che credo davvero che i fan impazziranno per la terza stagione", ha detto senza mezzi termini Starr paragonando le prime due stagioni di The Boys a una birra e la terza a un Long Island Iced Tea. Nei nuovi episodi, lo ricordiamo, conosceremo il supereroe originale Soldier Boy interpretato da Jensen Ackles e vedremo Herogasm, uno dei momenti più scandalosi del fumetto. "Ne varrà la pena, ve lo prometto. Fidatevi di questo idiota, ragazzi", ha concluso Starr.